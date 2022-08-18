***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
18.08.2022 16:24
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15-11-2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056696
BIST
16:142.993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 13,10
|Açılış
|: 2.979
|
|Önceki Kapanış
|: 2.980
|
3.007
En Düşük
2.925
16:1418,0997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1518
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0930
|
18,1393
En Düşük
17,9320
16:1418,4322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1554
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4839
En Düşük
18,2352
16:141.026,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 9,94
|Açılış
|: 1.026,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,00
|
1.032,35
En Düşük
1.016,07
BIST En Aktif Hisseler16:14
|EKIZ
|9,35
|1.793.200
|% 10,00
|
|GOLTS
|69,45
|12.404.256
|% 9,98
|
|COSMO
|29,30
|3.849.840
|% 9,98
|
|TUKAS
|15,77
|256.928.326
|% 9,97
|
|KZBGY
|35,18
|97.311.512
|% 9,94
|
|KGYO
|17,82
|25.317.937
|% -10,00
|
|GZNMI
|45,86
|156.779.876
|% -9,99
|
|AYES
|28,26
|828.509
|% -9,94
|
|SKTAS
|3,20
|51.418.519
|% -9,86
|
|AVGYO
|3,02
|54.129.787
|% -8,48
|
|EREGL
|29,44
|5.494.249.340
|% 5,37
|
|SISE
|25,18
|4.653.225.633
|% 3,79
|
|THYAO
|68,60
|4.360.716.137
|% -0,15
|
|KRDMD
|11,74
|4.222.885.420
|% 7,41
|
|YKBNK
|5,90
|4.083.177.007
|% -1,83
|
|YKBNK
|5,90
|4.083.177.007
|% -1,83
|
|EKGYO
|3,64
|2.369.298.064
|% -3,19
|
|ISCTR
|6,93
|2.560.464.327
|% 2,06
|
|KRDMD
|11,74
|4.222.885.420
|% 7,41
|
|DOHOL
|4,76
|1.576.972.572
|% 4,39
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0863
|18,0997
|% 0,85
|
|Euro
|18,3840
|18,4322
|% 0,85
|
|Sterlin
|21,7311
|21,8401
|% 0,78
|
|Frank
|18,9538
|19,0680
|% 0,89
|
|Riyal
|4,8037
|4,8278
|% 0,77
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|5,04
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|9,94
|
|Cumhuriyet
|6.866
|6.966
|14,00
|
|Tam
|6.882
|6.949
|33,00
|
|Yarım
|3.353
|3.397
|16,00
|
|Çeyrek
|1.682
|1.698
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,82
|19,85
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,54
|0,10
|
|B. Petrol
|95,50
|95,50
|1,85
|
Seans Raporu
16:14
daha fazla
-
16:29KRDMA
Yüzde 6.50 oranında artışla 9.01 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 002, 201 adet işlem
-
16:28KLSYN
Yüzde 4.64 oranında artışla 2.93 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 710, 392 adet işlem
-
16:27XU100
Endeks 2, 999 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 63 üstünde . İşlem hacmi 68, 991.00 milyon TL de
-
16:27MARTI
Yüzde 4.23 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 000, 016 adet işlem
-
16:26ALCTL
Yüzde 8.59 oranında artışla 35.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 346, 358 adet işlem