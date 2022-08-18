***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
18.08.2022 16:41
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15-11-2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056701
BIST
16:533.005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 24,81
|Açılış
|: 2.979
|
|Önceki Kapanış
|: 2.980
|
3.008
En Düşük
2.925
16:5318,1049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1570
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0930
|
18,1393
En Düşük
17,9320
16:5318,3657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0889
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4839
En Düşük
18,2352
16:531.027,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 10,03
|Açılış
|: 1.027,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,00
|
1.032,35
En Düşük
1.016,07
BIST En Aktif Hisseler16:51
|KZBGY
|35,20
|99.392.497
|% 10,00
|
|EKIZ
|9,35
|1.793.200
|% 10,00
|
|GOLTS
|69,45
|12.480.026
|% 9,98
|
|COSMO
|29,30
|3.849.840
|% 9,98
|
|TUKAS
|15,77
|257.231.016
|% 9,97
|
|KGYO
|17,82
|25.728.385
|% -10,00
|
|GZNMI
|45,86
|156.929.747
|% -9,99
|
|AYES
|28,26
|828.509
|% -9,94
|
|SKTAS
|3,20
|51.757.540
|% -9,86
|
|TRCAS
|12,15
|156.190.288
|% -8,65
|
|EREGL
|29,38
|5.750.634.589
|% 5,15
|
|SISE
|25,18
|4.823.065.952
|% 3,79
|
|THYAO
|68,60
|4.719.506.505
|% -0,15
|
|KRDMD
|11,70
|4.311.130.709
|% 7,04
|
|YKBNK
|5,91
|4.305.262.622
|% -1,66
|
|YKBNK
|5,91
|4.305.262.622
|% -1,66
|
|EKGYO
|3,65
|2.460.731.868
|% -2,93
|
|ISCTR
|6,98
|2.782.675.835
|% 2,80
|
|KRDMD
|11,70
|4.311.130.709
|% 7,04
|
|ALBRK
|1,99
|714.574.580
|% 1,02
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0942
|18,1015
|% 0,86
|
|Euro
|18,3204
|18,3732
|% 0,53
|
|Sterlin
|21,6546
|21,7632
|% 0,42
|
|Frank
|18,8862
|19,0000
|% 0,53
|
|Riyal
|4,8026
|4,8267
|% 0,75
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|4,17
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|11,95
|
|Cumhuriyet
|6.870
|6.973
|21,00
|
|Tam
|6.886
|6.959
|43,00
|
|Yarım
|3.355
|3.402
|21,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.700
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,80
|19,84
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|0,12
|
|B. Petrol
|95,80
|95,80
|2,15
|