***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
18.08.2022 16:48
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07-06-2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056703
BIST
16:413.001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 21,16
|Açılış
|: 2.979
|
|Önceki Kapanış
|: 2.980
|
3.007
En Düşük
2.925
16:4118,1028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1549
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0930
|
18,1393
En Düşük
17,9320
16:4118,3905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1137
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4839
En Düşük
18,2352
16:411.029,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 12,28
|Açılış
|: 1.029,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,00
|
1.032,35
En Düşük
1.016,07
BIST En Aktif Hisseler16:41
|KZBGY
|35,20
|98.822.855
|% 10,00
|
|EKIZ
|9,35
|1.793.200
|% 10,00
|
|GOLTS
|69,45
|12.480.026
|% 9,98
|
|COSMO
|29,30
|3.849.840
|% 9,98
|
|TUKAS
|15,77
|257.144.407
|% 9,97
|
|KGYO
|17,82
|25.720.045
|% -10,00
|
|GZNMI
|45,86
|156.890.812
|% -9,99
|
|AYES
|28,26
|828.509
|% -9,94
|
|SKTAS
|3,20
|51.733.437
|% -9,86
|
|OBASE
|14,91
|92.376.670
|% -8,08
|
|EREGL
|29,36
|5.690.676.911
|% 5,08
|
|SISE
|25,22
|4.791.191.413
|% 3,96
|
|THYAO
|68,60
|4.684.974.837
|% -0,15
|
|KRDMD
|11,66
|4.296.805.347
|% 6,68
|
|YKBNK
|5,90
|4.254.134.493
|% -1,83
|
|YKBNK
|5,90
|4.254.134.493
|% -1,83
|
|EKGYO
|3,66
|2.412.429.204
|% -2,66
|
|ISCTR
|6,98
|2.760.290.058
|% 2,80
|
|KRDMD
|11,66
|4.296.805.347
|% 6,68
|
|ALBRK
|2,00
|711.266.335
|% 1,52
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0896
|18,1028
|% 0,86
|
|Euro
|18,3398
|18,3905
|% 0,62
|
|Sterlin
|21,6941
|21,8029
|% 0,60
|
|Frank
|18,9306
|19,0446
|% 0,76
|
|Riyal
|4,8046
|4,8287
|% 0,79
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.766
|3,77
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|11,70
|
|Cumhuriyet
|6.853
|6.956
|4,00
|
|Tam
|6.886
|6.958
|42,00
|
|Yarım
|3.355
|3.402
|21,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.700
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,79
|19,81
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|0,12
|
|B. Petrol
|95,50
|95,50
|1,85
|