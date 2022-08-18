***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
18.08.2022 17:16
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08-12-2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056724
BIST
17:203.015
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 35,47
|Açılış
|: 2.979
|
|Önceki Kapanış
|: 2.980
|
3.018
En Düşük
2.925
17:2018,0947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1468
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0930
|
18,1393
En Düşük
17,9320
17:2018,3697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0929
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4839
En Düşük
18,2352
17:201.026,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 9,65
|Açılış
|: 1.027,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,00
|
1.032,35
En Düşük
1.016,07
BIST En Aktif Hisseler17:18
|KZBGY
|35,20
|100.570.148
|% 10,00
|
|EKIZ
|9,35
|1.793.200
|% 10,00
|
|GOLTS
|69,45
|12.480.582
|% 9,98
|
|COSMO
|29,30
|3.849.840
|% 9,98
|
|TUKAS
|15,77
|257.317.845
|% 9,97
|
|KGYO
|17,82
|25.766.609
|% -10,00
|
|GZNMI
|45,86
|157.094.981
|% -9,99
|
|AYES
|28,26
|828.509
|% -9,94
|
|SKTAS
|3,20
|51.893.559
|% -9,86
|
|OBASE
|14,92
|95.016.661
|% -8,01
|
|EREGL
|29,48
|5.872.086.770
|% 5,51
|
|SISE
|25,24
|4.941.794.449
|% 4,04
|
|THYAO
|68,55
|4.893.376.792
|% -0,22
|
|YKBNK
|5,92
|4.423.386.169
|% -1,50
|
|KRDMD
|11,78
|4.388.152.887
|% 7,78
|
|YKBNK
|5,92
|4.423.386.169
|% -1,50
|
|EKGYO
|3,66
|2.514.465.295
|% -2,66
|
|ISCTR
|6,95
|2.959.900.289
|% 2,36
|
|KRDMD
|11,78
|4.388.152.887
|% 7,78
|
|ALBRK
|1,98
|734.144.053
|% 0,51
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0877
|18,0916
|% 0,80
|
|Euro
|18,3300
|18,3772
|% 0,55
|
|Sterlin
|21,6502
|21,7588
|% 0,40
|
|Frank
|18,8847
|18,9985
|% 0,52
|
|Riyal
|4,8027
|4,8268
|% 0,75
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.767
|4,78
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|9,92
|
|Cumhuriyet
|6.858
|6.962
|10,00
|
|Tam
|6.879
|6.947
|31,00
|
|Yarım
|3.352
|3.396
|15,00
|
|Çeyrek
|1.681
|1.698
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,79
|19,82
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,51
|0,08
|
|B. Petrol
|95,56
|95,56
|1,91
|
Seans Raporu
17:18
daha fazla
-
17:33DENGE
Yüzde 8.44 oranında artışla 2.44 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 889, 414 adet işlem
-
17:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 57, 34 artarak (% 1.78 ) 3, 287
-
17:32XU100
Endeks 3, 017 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 25 üstünde . İşlem hacmi 76, 571.00 milyon TL de
-
17:32SKBNK
Yüzde 4.66 oranında artışla 3.37 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 097, 063 adet işlem
-
17:31TURSG
Yüzde 5.82 oranında artışla 6.00 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 019, 208 adet işlem