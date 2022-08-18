***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
18.08.2022 17:21
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13-01-2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056726
BIST
17:133.010
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 30,15
|Açılış
|: 2.979
|
|Önceki Kapanış
|: 2.980
|
3.010
En Düşük
2.925
17:1318,0953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1474
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0930
|
18,1393
En Düşük
17,9320
17:1318,3631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0863
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4839
En Düşük
18,2352
17:131.026,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 9,85
|Açılış
|: 1.026,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,00
|
1.032,35
En Düşük
1.016,07
BIST En Aktif Hisseler17:11
|KZBGY
|35,20
|100.344.411
|% 10,00
|
|EKIZ
|9,35
|1.793.200
|% 10,00
|
|GOLTS
|69,45
|12.480.582
|% 9,98
|
|COSMO
|29,30
|3.849.840
|% 9,98
|
|TUKAS
|15,77
|257.317.845
|% 9,97
|
|KGYO
|17,82
|25.737.420
|% -10,00
|
|GZNMI
|45,86
|157.014.496
|% -9,99
|
|AYES
|28,26
|828.509
|% -9,94
|
|SKTAS
|3,20
|51.881.850
|% -9,86
|
|OZRDN
|17,39
|5.573.215
|% -8,57
|
|EREGL
|29,34
|5.835.237.147
|% 5,01
|
|SISE
|25,16
|4.905.727.661
|% 3,71
|
|THYAO
|68,40
|4.854.650.823
|% -0,44
|
|YKBNK
|5,89
|4.391.957.193
|% -2,00
|
|KRDMD
|11,70
|4.347.648.840
|% 7,04
|
|YKBNK
|5,89
|4.391.957.193
|% -2,00
|
|EKGYO
|3,66
|2.491.478.197
|% -2,66
|
|ISCTR
|6,88
|2.923.160.373
|% 1,33
|
|KRDMD
|11,70
|4.347.648.840
|% 7,04
|
|ALBRK
|1,99
|723.562.018
|% 1,02
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0823
|18,0885
|% 0,78
|
|Euro
|18,3143
|18,3561
|% 0,43
|
|Sterlin
|21,6387
|21,7472
|% 0,35
|
|Frank
|18,8852
|18,9990
|% 0,52
|
|Riyal
|4,8039
|4,8280
|% 0,78
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|9,27
|
|Cumhuriyet
|6.858
|6.962
|10,00
|
|Tam
|6.873
|6.941
|25,00
|
|Yarım
|3.349
|3.394
|13,00
|
|Çeyrek
|1.680
|1.696
|6,00
|
Seans Raporu
17:11
daha fazla
-
17:25ISFIN
Yüzde 4.34 oranında artışla 6.73 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 259, 603 adet işlem
-
17:24IHAAS
Yüzde 5.46 oranında artışla 57.00 lira fiyatla işlem gören hissede 168, 971 adet işlem
-
17:23KIMMR
Yüzde 7.24 oranında artışla 5.48 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 537, 325 adet işlem
-
17:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 86 artarak (% 0.75 ) 2, 664
-
17:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OYLUM, COSMO, TUKAS, HKTM, SEYKM, AZTEK, GOLTS, EKIZ, KZBGY