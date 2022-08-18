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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

18.08.2022 17:46
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07-06-2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İzahname



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056742


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KZBGY 35,20 105.016.270 % 10,00  
EKIZ 9,35 1.793.200 % 10,00  
GOLTS 69,45 12.510.445 % 9,98  
COSMO 29,30 3.849.840 % 9,98  
TUKAS 15,77 257.779.323 % 9,97  
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17:59 Alış Satış %  
Dolar 18,0801 18,1040 % 0,87  
Euro 18,3509 18,3840 % 0,59  
Sterlin 21,6447 21,7532 % 0,38  
Frank 18,8822 18,9960 % 0,51  
Riyal 4,8024 4,8265 % 0,75  
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17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.762 1.763 1,00  
Altın Gr. 1.026 1.026 8,85  
Cumhuriyet 6.853 6.957 5,00  
Tam 6.875 6.943 27,00  
Yarım 3.350 3.395 14,00  
Çeyrek 1.680 1.697 7,00  
Gümüş.Ons 19,73 19,77 -0,05  
Gümüş Gr. 11,48 11,49 0,06  
B. Petrol 96,12 96,12 2,47  
Seans Raporu 17:59
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