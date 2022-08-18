***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
18.08.2022 17:46
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07-06-2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056742
BIST
17:593.022
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 41,93
|Açılış
|: 2.979
|
|Önceki Kapanış
|: 2.980
|
3.034
En Düşük
2.925
17:5918,1040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1561
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0930
|
18,1393
En Düşük
17,9320
17:5918,3840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1072
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4839
En Düşük
18,2352
17:591.025,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 8,17
|Açılış
|: 1.025,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,00
|
1.032,35
En Düşük
1.016,07
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KZBGY
|35,20
|105.016.270
|% 10,00
|
|EKIZ
|9,35
|1.793.200
|% 10,00
|
|GOLTS
|69,45
|12.510.445
|% 9,98
|
|COSMO
|29,30
|3.849.840
|% 9,98
|
|TUKAS
|15,77
|257.779.323
|% 9,97
|
|KGYO
|17,82
|26.466.970
|% -10,00
|
|GZNMI
|45,86
|157.392.474
|% -9,99
|
|AYES
|28,26
|828.509
|% -9,94
|
|SKTAS
|3,20
|52.145.700
|% -9,86
|
|AVGYO
|3,01
|60.323.539
|% -8,79
|
|THYAO
|69,85
|6.487.238.748
|% 1,67
|
|EREGL
|29,68
|6.243.897.910
|% 6,23
|
|SISE
|25,64
|5.399.358.839
|% 5,69
|
|YKBNK
|5,94
|4.753.212.591
|% -1,16
|
|KRDMD
|11,78
|4.594.971.403
|% 7,78
|
|YKBNK
|5,94
|4.753.212.591
|% -1,16
|
|EKGYO
|3,67
|2.631.428.304
|% -2,39
|
|ISCTR
|7,14
|3.388.062.069
|% 5,15
|
|KRDMD
|11,78
|4.594.971.403
|% 7,78
|
|ALBRK
|1,96
|781.620.406
|% -0,51
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0801
|18,1040
|% 0,87
|
|Euro
|18,3509
|18,3840
|% 0,59
|
|Sterlin
|21,6447
|21,7532
|% 0,38
|
|Frank
|18,8822
|18,9960
|% 0,51
|
|Riyal
|4,8024
|4,8265
|% 0,75
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.763
|1,00
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|8,85
|
|Cumhuriyet
|6.853
|6.957
|5,00
|
|Tam
|6.875
|6.943
|27,00
|
|Yarım
|3.350
|3.395
|14,00
|
|Çeyrek
|1.680
|1.697
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,73
|19,77
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,49
|0,06
|
|B. Petrol
|96,12
|96,12
|2,47
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59PNSUT
Yüzde 5.75 oranında artışla 36.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 296, 048 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 3, 028 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 81, 565.00 milyon TL de
-
17:57TURSG
Yüzde 4.94 oranında artışla 5.95 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 456, 623 adet işlem
-
17:56AYGAZ
Yüzde 6.44 oranında artışla 40.32 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 247, 299 adet işlem
-
17:55ASUZU
Yüzde 4.68 oranında artışla 279.80 lira fiyatla işlem gören hissede 504, 371 adet işlem