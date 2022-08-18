***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
18.08.2022 18:15
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15-11-2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056791
BIST
17:593.022
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 41,93
|Açılış
|: 2.979
|
|Önceki Kapanış
|: 2.980
|
3.034
En Düşük
2.925
17:5918,0855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1376
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0930
|
18,1393
En Düşük
17,9320
17:5918,3838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1070
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4839
En Düşük
18,2352
17:591.025,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 8,17
|Açılış
|: 1.025,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,00
|
1.032,35
En Düşük
1.016,07
BIST En Aktif Hisseler17:59
|EKIZ
|9,35
|2.098.066
|% 10,00
|
|GOLTS
|69,45
|12.514.959
|% 9,98
|
|COSMO
|29,30
|4.627.432
|% 9,98
|
|TUKAS
|15,77
|257.781.278
|% 9,97
|
|VKING
|6,07
|5.076.286
|% 9,96
|
|KGYO
|17,82
|26.471.479
|% -10,00
|
|GZNMI
|45,86
|157.577.519
|% -9,99
|
|AYES
|28,26
|1.161.432
|% -9,94
|
|SKTAS
|3,20
|52.179.428
|% -9,86
|
|AVGYO
|3,00
|60.599.421
|% -9,09
|
|THYAO
|69,75
|6.537.949.660
|% 1,53
|
|EREGL
|29,62
|6.285.108.997
|% 6,01
|
|SISE
|25,52
|5.456.896.823
|% 5,19
|
|YKBNK
|5,93
|4.786.471.989
|% -1,33
|
|KRDMD
|11,75
|4.611.127.127
|% 7,50
|
|YKBNK
|5,93
|4.786.471.989
|% -1,33
|
|EKGYO
|3,67
|2.695.119.676
|% -2,39
|
|ISCTR
|7,06
|3.421.209.395
|% 3,98
|
|KRDMD
|11,75
|4.611.127.127
|% 7,50
|
|ALBRK
|1,98
|792.439.680
|% 0,51
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0757
|18,0855
|% 0,77
|
|Euro
|18,3415
|18,3838
|% 0,59
|
|Sterlin
|21,6498
|21,7584
|% 0,40
|
|Frank
|18,8834
|18,9972
|% 0,51
|
|Riyal
|4,8030
|4,8271
|% 0,76
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|0,10
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|8,17
|
|Cumhuriyet
|6.853
|6.957
|5,00
|
|Tam
|6.871
|6.952
|36,00
|
|Yarım
|3.348
|3.399
|18,00
|
|Çeyrek
|1.679
|1.699
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,69
|19,71
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,49
|0,06
|
|B. Petrol
|96,14
|96,14
|2,49
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59PNSUT
Yüzde 5.75 oranında artışla 36.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 296, 048 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 3, 028 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 81, 565.00 milyon TL de
-
17:57TURSG
Yüzde 4.94 oranında artışla 5.95 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 456, 623 adet işlem
-
17:56AYGAZ
Yüzde 6.44 oranında artışla 40.32 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 247, 299 adet işlem
-
17:55ASUZU
Yüzde 4.68 oranında artışla 279.80 lira fiyatla işlem gören hissede 504, 371 adet işlem