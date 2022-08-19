***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
19.08.2022 12:34
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13-01-2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057063
BIST
12:363.026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 6,27
|Açılış
|: 3.025
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.052
En Düşük
3.015
12:3618,1057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0267
|Açılış
|: 18,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,1093
En Düşük
18,0302
12:3618,2629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0019
|Açılış
|: 18,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,2861
En Düşük
18,1985
12:361.020,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,08
|Açılış
|: 1.020,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.023,00
En Düşük
1.016,82
BIST En Aktif Hisseler12:36
|HKTM
|13,31
|982.877
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,25
|65.698.871
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,08
|25.555.704
|% 9,97
|
|AZTEK
|14,49
|331.000.340
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,24
|233.399
|% 9,84
|
|EMNIS
|46,00
|159.114
|% -9,98
|
|LKMNH
|16,69
|21.445.994
|% -9,34
|
|OZRDN
|16,14
|9.310.124
|% -8,71
|
|DENGE
|2,24
|42.702.632
|% -7,82
|
|ALCTL
|32,02
|48.640.878
|% -7,78
|
|THYAO
|69,25
|2.473.690.349
|% -0,57
|
|SISE
|25,54
|2.006.608.655
|% 0,16
|
|EREGL
|30,14
|1.499.349.786
|% 2,24
|
|KRDMD
|12,21
|1.414.739.772
|% 3,91
|
|TUPRS
|336,30
|1.309.195.840
|% 2,22
|
|YKBNK
|5,77
|1.210.391.102
|% -2,37
|
|DOHOL
|4,97
|719.647.143
|% 4,85
|
|EKGYO
|3,64
|512.543.181
|% 0,00
|
|ISCTR
|6,96
|818.233.346
|% -0,57
|
|KRDMD
|12,21
|1.414.739.772
|% 3,91
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1010
|18,1057
|% 0,15
|
|Euro
|18,2416
|18,2629
|% 0,01
|
|Sterlin
|21,4184
|21,5258
|% -0,35
|
|Frank
|18,8326
|18,9461
|% 0,15
|
|Riyal
|4,8037
|4,8278
|% 0,17
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.754
|-5,02
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|-1,08
|
|Cumhuriyet
|6.821
|6.924
|-33,00
|
|Tam
|6.849
|6.900
|-37,00
|
|Yarım
|3.337
|3.373
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.686
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,24
|19,27
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,20
|-0,16
|
|B. Petrol
|95,33
|95,33
|-1,26
|