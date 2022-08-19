***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
19.08.2022 12:43
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10-01-2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057067
BIST
13:103.029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 9,08
|Açılış
|: 3.025
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.052
En Düşük
3.015
13:1018,1028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0238
|Açılış
|: 18,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,1093
En Düşük
18,0302
13:1018,2338
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0272
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,2861
En Düşük
18,1985
13:101.019,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,50
|Açılış
|: 1.018,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.023,00
En Düşük
1.016,82
BIST En Aktif Hisseler13:08
|HKTM
|13,31
|1.036.663
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,25
|66.064.727
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,08
|25.839.423
|% 9,97
|
|AZTEK
|14,49
|332.364.674
|% 9,94
|
|MNDRS
|5,68
|86.248.002
|% 9,86
|
|EMNIS
|46,00
|159.114
|% -9,98
|
|ALCTL
|32,00
|51.790.557
|% -7,83
|
|GZNMI
|42,30
|285.925.257
|% -7,76
|
|LKMNH
|17,02
|25.589.675
|% -7,55
|
|DENGE
|2,25
|45.204.151
|% -7,41
|
|THYAO
|69,45
|2.597.986.577
|% -0,29
|
|SISE
|25,76
|2.142.241.829
|% 1,02
|
|PETKM
|11,16
|1.793.441.751
|% 0,90
|
|EREGL
|30,08
|1.568.187.689
|% 2,04
|
|KRDMD
|12,15
|1.484.124.638
|% 3,40
|
|YKBNK
|5,76
|1.281.502.632
|% -2,54
|
|DOHOL
|4,89
|820.145.320
|% 3,16
|
|PETKM
|11,16
|1.793.441.751
|% 0,90
|
|ALBRK
|2,02
|305.103.391
|% 3,06
|
|EKGYO
|3,63
|530.100.796
|% -0,27
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0988
|18,1065
|% 0,15
|
|Euro
|18,2209
|18,2378
|% -0,13
|
|Sterlin
|21,4018
|21,5091
|% -0,43
|
|Frank
|18,8436
|18,9571
|% 0,21
|
|Riyal
|4,8044
|4,8285
|% 0,18
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.751
|-8,05
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|-2,86
|
|Cumhuriyet
|6.821
|6.924
|-33,00
|
|Tam
|6.837
|6.888
|-49,00
|
|Yarım
|3.332
|3.367
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.683
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,20
|19,23
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,18
|-0,18
|
|B. Petrol
|95,13
|95,13
|-1,46
|