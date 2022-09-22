***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
22.09.2022 17:50
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064715
BIST
17:453.289
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 43,66
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
3.320
En Düşük
3.237
17:4518,3735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0465
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,4093
En Düşük
18,3174
17:4518,0706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0416
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,2608
En Düşük
18,0126
17:45986,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,31
|Açılış
|: 986,83
|
|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
994,46
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler17:45
|ULUUN
|25,08
|507.127.929
|% 10,00
|
|KMPUR
|49,72
|120.059.898
|% 10,00
|
|AKSEN
|32,66
|748.941.330
|% 9,97
|
|UNLU
|7,17
|71.157.788
|% 9,97
|
|KIMMR
|11,49
|37.160.699
|% 9,95
|
|PINSU
|7,22
|90.522.355
|% -9,98
|
|KZBGY
|28,92
|129.012.710
|% -9,96
|
|ISGYO
|11,23
|177.190.993
|% -9,94
|
|SKBNK
|2,81
|348.386.277
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|123.065.942
|% -9,78
|
|THYAO
|70,80
|4.441.074.910
|% 1,51
|
|EKGYO
|4,01
|3.322.213.527
|% 2,82
|
|SISE
|27,26
|3.201.406.565
|% 1,49
|
|YKBNK
|7,09
|2.522.206.831
|% 1,43
|
|AKBNK
|11,55
|2.448.110.913
|% 0,26
|
|EKGYO
|4,01
|3.322.213.527
|% 2,82
|
|YKBNK
|7,09
|2.522.206.831
|% 1,43
|
|ZOREN
|4,30
|1.342.804.219
|% 8,59
|
|ISCTR
|8,15
|2.135.563.936
|% 2,77
|
|AKBNK
|11,55
|2.448.110.913
|% 0,26
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3399
|18,3735
|% 0,25
|
|Euro
|18,0523
|18,0706
|% 0,23
|
|Sterlin
|20,6557
|20,7592
|% 0,29
|
|Frank
|18,6524
|18,7648
|% -1,26
|
|Riyal
|4,8639
|4,8883
|% 0,14
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|-2,07
|
|Altın Gr.
|987
|987
|0,53
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|-23,00
|
|Tam
|6.664
|6.768
|-28,00
|
|Yarım
|3.247
|3.303
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.651
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,51
|19,55
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,55
|0,00
|
|B. Petrol
|90,56
|90,56
|0,73
|
Seans Raporu
17:45
daha fazla
-
17:59KARYE
Yüzde 8.88 oranında artışla 18.64 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 689, 780 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 54, 79 artarak (% 1.56 ) 3, 575
-
17:57XU100
Endeks 3, 289 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 35 üstünde . İşlem hacmi 57, 800.00 milyon TL de
-
17:57KONKA
Yüzde 8.26 oranında artışla 31.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 585, 420 adet işlem
-
17:54HUNER
Yüzde 8.19 oranında artışla 4.49 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 478, 271 adet işlem