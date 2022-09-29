***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
29.09.2022 17:11
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065990
BIST
17:033.146
En Yüksek
|Değişim
|: -1,62%
|| -51,88
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.137
17:0318,5370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0189
|Açılış
|: 18,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
17:0318,1001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0803
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1489
En Düşük
17,8996
17:03985,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,31
|Açılış
|: 985,22
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler17:03
|BFREN
|1.390,40
|22.167.830
|% 10,00
|
|UFUK
|55,55
|1.522.994
|% 10,00
|
|UZERB
|42,68
|1.321.709
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,14
|1.697.009
|% 9,96
|
|COSMO
|57,00
|2.834.682
|% 9,83
|
|ALARK
|56,30
|439.307.067
|% -9,99
|
|KMPUR
|52,25
|216.368.258
|% -9,99
|
|ISGYO
|6,65
|17.792.301
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.509.736
|% -9,83
|
|SMRTG
|59,40
|517.071.920
|% -7,62
|
|THYAO
|68,75
|3.173.106.273
|% -0,29
|
|ASELS
|30,10
|2.781.527.903
|% 4,73
|
|HEKTS
|55,10
|1.830.479.072
|% -7,39
|
|YKBNK
|7,06
|1.807.265.874
|% 0,00
|
|GARAN
|19,08
|1.554.665.033
|% -0,88
|
|SKBNK
|1,86
|879.826.486
|% 0,00
|
|TSKB
|2,44
|897.686.748
|% 4,27
|
|EKGYO
|3,85
|1.124.253.350
|% -0,52
|
|ZOREN
|3,23
|863.280.030
|% -6,38
|
|YKBNK
|7,06
|1.807.265.874
|% 0,00
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5298
|18,5370
|% 0,10
|
|Euro
|18,0807
|18,1001
|% 0,45
|
|Sterlin
|20,2838
|20,3856
|% 0,98
|
|Frank
|18,8111
|18,9244
|% -0,36
|
|Riyal
|4,9185
|4,9432
|% 0,43
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.654
|-6,32
|
|Altın Gr.
|985
|985
|-2,57
|
|Cumhuriyet
|6.582
|6.681
|-51,00
|
|Tam
|6.621
|6.686
|-95,00
|
|Yarım
|3.221
|3.269
|-46,00
|
|Çeyrek
|1.616
|1.635
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|18,65
|18,68
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,20
|-0,05
|
|B. Petrol
|88,05
|88,05
|0,00
|
Seans Raporu
17:03
daha fazla
-
17:18CELHA
Yüzde -5.37 oranında düşüşle 14.09 lira fiyatla işlem gören hissede 532, 564 adet işlem
-
17:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -52, 35 kaybederek (% -1.50 ) 3, 437
-
17:17
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ASELS, YKBNK
-
17:17XU100
Endeks 3, 142 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 77 altında . İşlem hacmi 42, 425.00 milyon TL de
-
17:17NETAS
Yüzde -6.87 oranında düşüşle 24.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 911, 357 adet işlem