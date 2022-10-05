***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
05.10.2022 12:45
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067348
BIST
16:013.562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 8,12
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.589
En Düşük
3.549
16:0118,5965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0125
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
16:0118,1546
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0331
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,0794
16:011.015,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -7,09
|Açılış
|: 1.015,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.010,59
BIST En Aktif Hisseler16:01
|HEKTS
|69,20
|1.400.562.516
|% 9,93
|
|ACSEL
|58,75
|29.964.483
|% 9,92
|
|KRONT
|53,60
|65.249.490
|% 9,88
|
|HKTM
|58,45
|74.004.375
|% 8,95
|
|ORGE
|16,63
|69.978.563
|% 8,41
|
|KIMMR
|8,00
|2.873.152
|% -9,91
|
|BALAT
|10,30
|338.497
|% -5,94
|
|ROYAL
|5,00
|351.888
|% -5,30
|
|RODRG
|35,60
|4.162.617
|% -4,30
|
|SOKM
|21,36
|178.976.841
|% -2,82
|
|ODAS
|7,47
|916.995.283
|% 2,75
|
|ULUUN
|28,96
|363.219.686
|% 7,26
|
|KONTR
|73,00
|348.231.982
|% 0,55
|
|PGSUS
|272,10
|341.841.183
|% -0,73
|
|BERA
|20,86
|300.618.670
|% 5,30
|
|ODAS
|7,47
|916.995.283
|% 2,75
|
|CONSE
|5,42
|232.760.591
|% 6,69
|
|HLGYO
|3,28
|105.423.746
|% 1,55
|
|FORMT
|1,75
|47.939.858
|% 6,06
|
|BNTAS
|5,56
|140.328.910
|% 7,13
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5814
|18,5965
|% 0,07
|
|Euro
|18,1471
|18,1546
|% -0,18
|
|Sterlin
|20,6270
|20,7305
|% -0,19
|
|Frank
|18,6382
|18,7505
|% -0,22
|
|Riyal
|4,9308
|4,9555
|% 0,06
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.697
|-15,69
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.014
|-9,28
|
|Cumhuriyet
|6.766
|6.869
|-70,00
|
|Tam
|6.799
|6.856
|-75,00
|
|Yarım
|3.313
|3.352
|-36,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.675
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|20,23
|20,26
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|12,09
|12,10
|-0,25
|
|B. Petrol
|95,10
|95,10
|0,68
|
Seans Raporu
16:01
daha fazla
-
16:16BAGFS
Yüzde 9.38 oranında artışla 31.72 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 600, 387 adet işlem
-
16:15EGEEN
Yüzde 5.03 oranında artışla 2, 474.60 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 576 adet işlem
-
16:14BOSSA
Yüzde 4.70 oranında artışla 11.80 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 234, 524 adet işlem
-
16:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 57 artarak (% 0.30 ) 3, 174
-
16:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HEKTS, CEMTS, ACSEL