***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
17.10.2022 14:18
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18-08-2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072470
BIST
16:093.821
En Yüksek
|Değişim
|: 5,35%
|| 194,02
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.821
En Düşük
3.641
16:0918,5898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0221
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
16:0918,2500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1100
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2600
En Düşük
18,1400
16:09995,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 13,43
|Açılış
|: 995,39
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
997,12
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler16:09
|AZTEK
|20,46
|176.303.422
|% 10,00
|
|ERCB
|52,60
|86.479.304
|% 10,00
|
|SMRTG
|103,80
|70.358.650
|% 9,96
|
|MAKIM
|21,00
|130.438.055
|% 9,95
|
|CONSE
|6,79
|354.372.526
|% 9,87
|
|EUREN
|41,20
|85.621.734
|% -1,67
|
|GZNMI
|34,54
|55.543.964
|% -1,54
|
|GRSEL
|10,40
|24.863.108
|% -0,86
|
|RUBNS
|23,72
|41.183.310
|% -0,84
|
|PRDGS
|4,47
|20.687.290
|% -0,22
|
|CONSE
|6,79
|354.372.526
|% 9,87
|
|KLRHO
|36,48
|272.205.914
|% 9,55
|
|AZTEK
|20,46
|176.303.422
|% 10,00
|
|MAKIM
|21,00
|130.438.055
|% 9,95
|
|KRPLS
|8,13
|110.424.965
|% 3,04
|
|ISCTR
|9,39
|2.847.110.417
|% 9,95
|
|DOHOL
|5,98
|1.259.073.095
|% 9,93
|
|AKBNK
|14,85
|1.473.341.675
|% 10,00
|
|KARSN
|9,40
|875.503.192
|% 8,05
|
|ASELS
|32,40
|2.989.924.084
|% 4,05
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5876
|18,5898
|% 0,12
|
|Euro
|18,2400
|18,2500
|% 0,61
|
|Sterlin
|21,0374
|21,1429
|% 1,66
|
|Frank
|18,5540
|18,6658
|% 0,89
|
|Riyal
|4,9319
|4,9567
|% 0,10
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|20,18
|
|Altın Gr.
|996
|996
|14,47
|
|Cumhuriyet
|6.683
|6.784
|67,00
|
|Tam
|6.719
|6.776
|-14,00
|
|Yarım
|3.274
|3.312
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.656
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,80
|18,83
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,30
|0,38
|
|B. Petrol
|92,19
|92,19
|0,56
|
Seans Raporu
16:09
daha fazla
-
16:24SAHOL
Yüzde 9.97 oranında artışla 31.32 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 030, 602 adet işlem
-
16:23GLYHO
Yüzde 8.62 oranında artışla 5.67 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 641, 116 adet işlem
-
16:22SMRTG
Yüzde 9.96 oranında artışla 103.80 lira fiyatla işlem gören hissede 677, 792 adet işlem
-
16:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 175, 6 artarak (% 5.47 ) 3, 384
-
16:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IPEKE, DOHOL, VAKBN, PENTA, CONSE, GESAN, YEOTK, VKING, AZTEK, HALKB