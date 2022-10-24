***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
24.10.2022 12:56
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073541
BIST
12:503.976
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
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|: 3.946
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|Önceki Kapanış
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3.996
En Düşük
3.940
12:5018,6108
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
|: 18,6900
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En Düşük
18,5049
12:5018,3069
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12:50985,39
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|Önceki Kapanış
|: 990,47
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999,07
En Düşük
983,80
BIST En Aktif Hisseler12:48
|TURGG
|249,70
|22.593.513
|% 10,00
|
|DITAS
|36,08
|10.040.189
|% 10,00
|
|FENER
|62,15
|365.802.296
|% 10,00
|
|SUMAS
|92,40
|70.871
|% 10,00
|
|SODSN
|30,14
|370.933
|% 10,00
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|BTCIM
|43,00
|40.897.481
|% -9,47
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|CONSE
|8,30
|672.245.355
|% -8,79
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|YAPRK
|48,74
|35.604.478
|% -5,36
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|TRCAS
|22,54
|128.092.266
|% -4,97
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|SONME
|41,38
|16.219.051
|% -4,87
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|THYAO
|99,35
|4.059.787.284
|% 1,43
|
|EREGL
|30,80
|2.476.554.090
|% 4,27
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|KRDMD
|12,67
|1.934.729.228
|% 2,84
|
|SISE
|32,82
|1.514.592.503
|% 2,56
|
|SASA
|97,05
|1.385.850.690
|% 4,19
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|EKGYO
|4,68
|1.219.678.688
|% 0,86
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|KRDMD
|12,67
|1.934.729.228
|% 2,84
|
|ODAS
|7,68
|1.026.179.705
|% -3,15
|
|TSKB
|2,87
|335.024.662
|% -1,03
|
|SKBNK
|1,98
|228.337.310
|% 1,02
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6026
|18,6065
|% 0,14
|
|Euro
|18,2962
|18,3107
|% -0,11
|
|Sterlin
|20,9846
|21,0898
|% 0,21
|
|Frank
|18,4887
|18,6001
|% -0,34
|
|Riyal
|4,9355
|4,9603
|% 0,14
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.649
|-9,01
|
|Altın Gr.
|985
|985
|-5,45
|
|Cumhuriyet
|6.618
|6.718
|-60,00
|
|Tam
|6.649
|6.749
|40,00
|
|Yarım
|3.240
|3.294
|14,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.650
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,17
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,44
|-0,18
|
|B. Petrol
|90,10
|90,10
|-1,24
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