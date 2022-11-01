***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
01.11.2022 17:02
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075929
BIST
17:024.044
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 64,63
|Açılış
|: 3.987
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|Önceki Kapanış
|: 3.979
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4.100
En Düşük
3.987
17:0218,6261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
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|Açılış
|: 18,6850
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|Önceki Kapanış
|: 18,6600
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18,6707
En Düşük
18,5879
17:0218,4510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0474
|Açılış
|: 18,5200
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|Önceki Kapanış
|: 18,4500
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18,5502
En Düşük
18,3744
17:02986,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 9,53
|Açılış
|: 986,40
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|Önceki Kapanış
|: 976,87
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992,14
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler17:00
|AKCNS
|48,40
|58.678.654
|% 10,00
|
|VAKKO
|33,88
|5.777.692
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|74.969.634
|% 9,99
|
|NTGAZ
|32,62
|268.902.678
|% 9,98
|
|BALAT
|11,80
|2.755.396
|% 9,97
|
|YKSLN
|10,76
|107.614.620
|% -9,43
|
|VERTU
|32,96
|158.660.035
|% -7,93
|
|LIDER
|48,80
|146.174.870
|% -7,92
|
|TRCAS
|21,94
|316.402.474
|% -7,89
|
|KRTEK
|25,26
|94.146.935
|% -7,68
|
|THYAO
|102,00
|5.216.084.790
|% 0,69
|
|SASA
|129,80
|3.791.158.933
|% 7,99
|
|ASELS
|33,50
|3.079.861.919
|% 3,97
|
|SISE
|33,14
|2.974.681.655
|% -0,24
|
|AKBNK
|14,71
|2.577.491.125
|% 0,62
|
|EKGYO
|4,51
|2.484.048.935
|% 2,27
|
|YKBNK
|9,36
|2.301.851.020
|% 1,63
|
|ISCTR
|9,20
|1.949.193.838
|% -1,29
|
|AKBNK
|14,71
|2.577.491.125
|% 0,62
|
|TSKB
|3,02
|495.676.776
|% 0,33
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6156
|18,6229
|% 0,09
|
|Euro
|18,4444
|18,4507
|% 0,26
|
|Sterlin
|21,4318
|21,5393
|% 0,81
|
|Frank
|18,6403
|18,7526
|% 0,81
|
|Riyal
|4,9394
|4,9642
|% 0,10
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.644
|10,42
|
|Altın Gr.
|988
|988
|11,49
|
|Cumhuriyet
|6.621
|6.722
|51,00
|
|Tam
|6.642
|6.700
|49,00
|
|Yarım
|3.236
|3.273
|24,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.636
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,53
|19,56
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,86
|0,39
|
|B. Petrol
|94,72
|94,72
|1,91
|