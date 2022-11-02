***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
02.11.2022 14:14
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076180
BIST
14:394.087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 32,80
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
14:3918,6242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0381
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
14:3918,4445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0853
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4684
En Düşük
18,2949
14:39991,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 5,82
|Açılış
|: 991,05
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
991,95
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler14:38
|NTGAZ
|35,88
|183.336.289
|% 9,99
|
|VAKKO
|37,26
|13.850.548
|% 9,98
|
|AFYON
|6,98
|142.117.172
|% 9,92
|
|ERCB
|85,10
|84.549.936
|% 9,81
|
|MZHLD
|151,80
|32.728.111
|% 9,76
|
|LIDER
|44,40
|44.369.805
|% -8,00
|
|ERBOS
|160,50
|219.869.367
|% -7,23
|
|HEDEF
|13,73
|74.215.620
|% -7,04
|
|KUVVA
|37,28
|1.018.436
|% -6,57
|
|YAPRK
|49,14
|31.820.895
|% -6,22
|
|ASELS
|34,56
|4.077.129.479
|% 3,66
|
|THYAO
|101,30
|3.718.425.401
|% -1,07
|
|SASA
|127,30
|2.456.913.504
|% -3,19
|
|ODAS
|8,48
|1.602.631.397
|% 8,16
|
|TUPRS
|395,80
|1.558.234.688
|% 1,49
|
|EKGYO
|4,57
|1.173.035.803
|% 1,33
|
|ODAS
|8,48
|1.602.631.397
|% 8,16
|
|SKBNK
|2,01
|288.082.546
|% 0,50
|
|TSKB
|3,06
|429.039.700
|% 3,03
|
|IHLGM
|1,02
|125.047.573
|% 3,03
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6185
|18,6213
|% 0,19
|
|Euro
|18,4310
|18,4424
|% 0,45
|
|Sterlin
|21,3499
|21,4570
|% 0,30
|
|Frank
|18,5989
|18,7110
|% 0,43
|
|Riyal
|4,9391
|4,9639
|% 0,12
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.655
|6,79
|
|Altın Gr.
|991
|991
|6,05
|
|Cumhuriyet
|6.633
|6.734
|45,00
|
|Tam
|6.663
|6.715
|20,00
|
|Yarım
|3.246
|3.283
|10,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.641
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,74
|19,77
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,81
|0,06
|
|B. Petrol
|94,78
|94,78
|0,13
|
Seans Raporu
14:38
daha fazla
-
14:53KAREL
Yüzde 5.67 oranında artışla 21.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 331, 253 adet işlem
-
14:52XU100
Endeks 4, 088 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 82 üstünde . İşlem hacmi 44, 533.00 milyon TL de
-
14:52IHYAY
Yüzde 4.60 oranında artışla 0.91 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 713, 400 adet işlem
-
14:51HURGZ
Yüzde 6.67 oranında artışla 4.00 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 739, 483 adet işlem
-
14:50MNDTR
Yüzde 9.72 oranında artışla 25.06 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 153, 679 adet işlem