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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

14.11.2022 10:41
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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İZAHNAME



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079718


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKENR 4,84 37.043.088 % 10,00  
GZNMI 52,80 27.139.549 % 10,00  
PRDGS 9,58 85.875.415 % 9,99  
TUCLK 36,36 19.942.575 % 9,98  
ALCTL 98,15 15.874.094 % 9,97  
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10:35 Alış Satış %  
Dolar 18,5992 18,6087 % 0,34  
Euro 19,1934 19,2018 % -0,10  
Sterlin 21,8251 21,9345 % -0,34  
Frank 19,5806 19,6985 % -0,27  
Riyal 4,9332 4,9580 % 0,33  
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10:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.762 1.762 -5,87  
Altın Gr. 1.053 1.054 -0,57  
Cumhuriyet 6.998 7.103 28,00  
Tam 6.942 7.079 61,00  
Yarım 3.371 3.461 30,00  
Çeyrek 1.686 1.730 15,00  
Gümüş.Ons 21,56 21,59 -0,08  
Gümüş Gr. 12,86 12,88 -0,04  
B. Petrol 95,81 95,81 -0,18  
Seans Raporu 10:35
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