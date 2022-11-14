***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
14.11.2022 10:41
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079718
BIST
10:374.509
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 53,85
|Açılış
|: 4.452
|
|Önceki Kapanış
|: 4.456
|
4.519
En Düşük
4.450
10:3718,6082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0633
|Açılış
|: 18,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5600
|
18,6082
En Düşük
18,5015
10:3719,2008
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0194
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0800
|
19,2509
En Düşük
19,1054
10:371.054,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,59
|Açılış
|: 1.054,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.054,17
|
1.057,28
En Düşük
1.049,17
BIST En Aktif Hisseler10:35
|AKENR
|4,84
|37.043.088
|% 10,00
|
|GZNMI
|52,80
|27.139.549
|% 10,00
|
|PRDGS
|9,58
|85.875.415
|% 9,99
|
|TUCLK
|36,36
|19.942.575
|% 9,98
|
|ALCTL
|98,15
|15.874.094
|% 9,97
|
|SNGYO
|3,81
|81.419.773
|% -9,93
|
|FENER
|65,90
|154.419.596
|% -6,66
|
|COSMO
|90,00
|759.690
|% -6,25
|
|HLGYO
|4,31
|72.442.184
|% -5,27
|
|EKIZ
|17,00
|99.807
|% -4,17
|
|THYAO
|109,00
|1.841.105.974
|% -2,24
|
|EREGL
|37,30
|930.164.602
|% 2,19
|
|ODAS
|11,46
|885.818.854
|% 6,01
|
|ASELS
|39,54
|646.465.441
|% 1,75
|
|SASA
|152,90
|513.355.377
|% 3,94
|
|ODAS
|11,46
|885.818.854
|% 6,01
|
|AKFGY
|4,80
|261.419.123
|% 5,96
|
|EKGYO
|5,34
|311.143.135
|% 0,75
|
|ZOREN
|7,40
|313.646.753
|% 8,35
|
|KARSN
|10,92
|364.103.018
|% 7,91
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5992
|18,6087
|% 0,34
|
|Euro
|19,1934
|19,2018
|% -0,10
|
|Sterlin
|21,8251
|21,9345
|% -0,34
|
|Frank
|19,5806
|19,6985
|% -0,27
|
|Riyal
|4,9332
|4,9580
|% 0,33
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|-5,87
|
|Altın Gr.
|1.053
|1.054
|-0,57
|
|Cumhuriyet
|6.998
|7.103
|28,00
|
|Tam
|6.942
|7.079
|61,00
|
|Yarım
|3.371
|3.461
|30,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.730
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,59
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,86
|12,88
|-0,04
|
|B. Petrol
|95,81
|95,81
|-0,18
|
Seans Raporu
10:35
daha fazla
-
10:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 28 artarak (% 1.04 ) 4, 886
-
10:50
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, EREGL, ODAS
-
10:50XU100
Endeks 4, 508 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 18 üstünde . İşlem hacmi 15, 461.00 milyon TL de
-
10:50KRPLS
Yüzde 4.69 oranında artışla 10.05 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 803, 984 adet işlem
-
10:49KRPLS
Yüzde 5.21 oranında artışla 10.10 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 739, 007 adet işlem