***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
17.11.2022 17:52
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080934
BIST
17:384.516
En Yüksek
|Değişim
|: -3,26%
|| -152,15
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
17:3818,6136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0242
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
17:3819,2624
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0706
|Açılış
|: 19,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,1931
17:381.053,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -6,93
|Açılış
|: 1.053,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.050,24
BIST En Aktif Hisseler17:36
|ISSEN
|73,70
|147.221.965
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|71.455.476
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|71.455.476
|% 10,00
|
|MTRKS
|42,90
|137.430.766
|% 10,00
|
|DOKTA
|67,15
|56.985.720
|% 9,99
|
|DOGUB
|7,74
|28.805.310
|% -10,00
|
|SILVR
|23,76
|17.310.256
|% -10,00
|
|YEOTK
|98,30
|345.782.784
|% -9,98
|
|SASA
|167,70
|1.333.765.459
|% -9,98
|
|BARMA
|100,10
|76.538.623
|% -9,98
|
|THYAO
|106,90
|11.626.368.024
|% 2,20
|
|EREGL
|37,00
|6.960.052.292
|% -0,11
|
|ASELS
|40,90
|6.056.956.826
|% 2,66
|
|KONTR
|194,10
|4.455.284.959
|% -9,97
|
|KOZAL
|264,60
|3.611.905.456
|% 7,96
|
|EKGYO
|5,45
|2.060.638.495
|% -1,45
|
|VAKBN
|9,27
|3.467.250.098
|% -9,91
|
|ALBRK
|3,15
|1.117.673.317
|% 2,27
|
|YKBNK
|10,30
|3.551.324.570
|% -6,11
|
|HALKB
|9,26
|3.260.728.360
|% -9,92
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6062
|18,6156
|% 0,14
|
|Euro
|19,2679
|19,2822
|% -0,26
|
|Sterlin
|21,9056
|22,0154
|% -0,82
|
|Frank
|19,4843
|19,6017
|% -0,60
|
|Riyal
|4,9371
|4,9619
|% 0,15
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.760
|-14,45
|
|Altın Gr.
|1.053
|1.053
|-6,90
|
|Cumhuriyet
|7.024
|7.130
|-74,00
|
|Tam
|7.007
|7.124
|-38,00
|
|Yarım
|3.403
|3.483
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.701
|1.741
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,90
|20,94
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|12,49
|12,51
|-0,32
|
|B. Petrol
|91,71
|91,71
|-1,15
|
Seans Raporu
17:36
daha fazla
-
17:51MNDRS
Yüzde -9.42 oranında düşüşle 8.08 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 101, 371 adet işlem
-
17:50ALKA
Yüzde -6.26 oranında düşüşle 35.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 875, 401 adet işlem
-
17:49HALKB
Yüzde -9.92 oranında düşüşle 9.26 lira fiyatla işlem gören hissede 321, 823, 383 adet işlem
-
17:48XU100
Endeks 4, 531 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 95 altında . İşlem hacmi 104, 163.00 milyon TL de
-
17:48JANTS
Yüzde -7.30 oranında düşüşle 140.90 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 637, 357 adet işlem