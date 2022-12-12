***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
12.12.2022 11:38
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086578
BIST
15:535.184
En Yüksek
|Değişim
|: 3,56%
|| 178,38
|Açılış
|: 5.058
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.217
En Düşük
5.058
15:5318,6458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0050
|Açılış
|: 18,7030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6720
En Düşük
18,5939
15:5319,6941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0590
|Açılış
|: 19,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,7189
En Düşük
19,5838
15:531.073,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,71
|Açılış
|: 1.073,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.070,00
BIST En Aktif Hisseler15:53
|POLTK
|1.272,70
|28.998.132
|% 10,00
|
|HUNER
|14,09
|76.387.261
|% 9,99
|
|VKING
|18,84
|3.113.792
|% 9,98
|
|CRFSA
|68,85
|47.682.250
|% 9,98
|
|OZSUB
|19,86
|89.659.664
|% 9,97
|
|EMNIS
|61,15
|2.743.409
|% -8,32
|
|DOKTA
|51,10
|122.504.331
|% -6,84
|
|IDGYO
|4,75
|19.241.020
|% -5,94
|
|IDEAS
|47,84
|61.311.647
|% -5,83
|
|MRGYO
|4,96
|72.220.421
|% -3,88
|
|THYAO
|142,80
|8.272.406.831
|% 1,28
|
|SAHOL
|40,92
|7.329.829.366
|% 2,04
|
|ASELS
|57,10
|5.547.420.868
|% 6,73
|
|YKBNK
|11,63
|4.151.887.886
|% 2,47
|
|EREGL
|41,40
|4.067.959.614
|% 2,22
|
|EKGYO
|7,76
|3.750.632.617
|% 2,65
|
|SKBNK
|2,80
|1.029.790.003
|% 5,26
|
|YKBNK
|11,63
|4.151.887.886
|% 2,47
|
|ISCTR
|11,19
|3.369.373.540
|% 5,87
|
|TSKB
|4,23
|1.247.876.420
|% 6,82
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6431
|18,6458
|% 0,03
|
|Euro
|19,6881
|19,6941
|% 0,30
|
|Sterlin
|22,8353
|22,9499
|% 0,24
|
|Frank
|19,9223
|20,0423
|% 0,33
|
|Riyal
|4,9403
|4,9650
|% -0,04
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|-5,66
|
|Altın Gr.
|1.074
|1.074
|-2,10
|
|Cumhuriyet
|7.201
|7.309
|-22,00
|
|Tam
|7.236
|7.283
|18,00
|
|Yarım
|3.504
|3.561
|9,00
|
|Çeyrek
|1.758
|1.780
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,38
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,00
|14,02
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,56
|75,56
|-0,54
|
Seans Raporu
15:53
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16:06XU100
Endeks 5, 175 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 39 üstünde . İşlem hacmi 101, 138.00 milyon TL de
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16:06HUNER
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16:05KOZAA
Yüzde 8.86 oranında artışla 56.50 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 401, 621 adet işlem
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16:04GLBMD
Yüzde 9.89 oranında artışla 14.67 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 615, 608 adet işlem
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16:03SANEL
Yüzde 7.29 oranında artışla 13.69 lira fiyatla işlem gören hissede 201, 735 adet işlem