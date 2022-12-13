***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
13.12.2022 17:00
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086902
BIST
17:295.275
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 81,33
|Açılış
|: 5.213
|
|Önceki Kapanış
|: 5.193
|
5.299
En Düşük
5.180
17:2918,6417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0048
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7050
|
18,6782
En Düşük
18,5591
17:2919,8495
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,2139
|Açılış
|: 19,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7700
|
19,8942
En Düşük
19,5690
17:291.090,35
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 23,82
|Açılış
|: 1.090,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.066,54
|
1.091,07
En Düşük
1.063,60
BIST En Aktif Hisseler17:29
|KRONT
|118,80
|81.437.830
|% 10,00
|
|ALFAS
|308,30
|275.959.361
|% 9,99
|
|BIZIM
|33,04
|138.873.792
|% 9,99
|
|UZERB
|175,00
|1.232.875
|% 9,99
|
|MERCN
|38,80
|64.388.467
|% 9,98
|
|SMRTG
|106,80
|747.126.828
|% -5,57
|
|AKSGY
|7,63
|101.016.076
|% -5,22
|
|HKTM
|84,10
|49.884.943
|% -4,97
|
|VBTYZ
|54,75
|38.395.773
|% -4,78
|
|NIBAS
|16,33
|34.784.942
|% -3,88
|
|EKGYO
|7,97
|4.091.323.895
|% 1,14
|
|KOZAL
|488,30
|2.962.204.603
|% 4,61
|
|PGSUS
|474,10
|1.923.175.603
|% -0,27
|
|ODAS
|12,00
|840.303.016
|% -0,91
|
|SMRTG
|106,80
|747.126.828
|% -5,57
|
|EKGYO
|7,97
|4.091.323.895
|% 1,14
|
|ADESE
|2,01
|274.480.216
|% -0,99
|
|KATMR
|3,29
|372.470.007
|% 8,22
|
|IHGZT
|1,83
|202.680.233
|% 9,58
|
|IHYAY
|1,32
|105.396.446
|% -1,49
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6345
|18,6417
|% 0,03
|
|Euro
|19,8424
|19,8495
|% 1,09
|
|Sterlin
|23,1056
|23,2215
|% 1,36
|
|Frank
|20,0868
|20,2078
|% 1,34
|
|Riyal
|4,9426
|4,9674
|% 0,07
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|37,93
|
|Altın Gr.
|1.089
|1.089
|22,75
|
|Cumhuriyet
|7.255
|7.365
|72,00
|
|Tam
|7.314
|7.367
|124,00
|
|Yarım
|3.542
|3.602
|61,00
|
|Çeyrek
|1.776
|1.800
|30,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,97
|0,64
|
|Gümüş Gr.
|14,39
|14,40
|0,44
|
|B. Petrol
|79,88
|79,88
|1,89
|
Seans Raporu
17:29
daha fazla
-
17:44MIPAZ
Yüzde 9.82 oranında artışla 14.42 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 037, 861 adet işlem
-
17:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 93, 97 artarak (% 1.68 ) 5, 677
-
17:42SNGYO
Yüzde 9.34 oranında artışla 3.63 lira fiyatla işlem gören hissede 241, 802, 096 adet işlem
-
17:40GOZDE
Yüzde 8.93 oranında artışla 20.12 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 548, 792 adet işlem
-
17:37XU100
Endeks 5, 279 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 64 üstünde . İşlem hacmi 126, 874.00 milyon TL de