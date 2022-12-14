***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
14.12.2022 15:06
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087101
BIST
17:555.056
En Yüksek
|Değişim
|: -3,81%
|| -200,48
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.056
17:5518,6319
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0107
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
17:5519,8733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0579
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9080
En Düşük
19,7315
17:551.086,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,87
|Açılış
|: 1.086,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler17:53
|PLTUR
|10,01
|515.425
|% 10,00
|
|BTCIM
|40,70
|833.946.043
|% 10,00
|
|ISKUR
|825.000,00
|1.650.000
|% 10,00
|
|OZSUB
|24,02
|91.617.103
|% 9,98
|
|KUYAS
|27,98
|53.894.572
|% 9,98
|
|IHGZT
|1,68
|284.255.843
|% -8,20
|
|DGNMO
|9,05
|125.223.473
|% -7,84
|
|KONTR
|169,00
|414.750.090
|% -7,40
|
|METRO
|2,15
|68.331.858
|% -7,33
|
|HEDEF
|21,26
|31.448.952
|% -7,32
|
|KRDMD
|18,31
|15.944.974.082
|% -2,71
|
|THYAO
|138,50
|8.519.130.322
|% -3,82
|
|ASELS
|56,80
|8.480.148.516
|% -4,30
|
|AKBNK
|17,50
|6.158.437.727
|% 0,23
|
|VAKBN
|10,86
|6.091.141.228
|% 2,94
|
|KRDMD
|18,31
|15.944.974.082
|% -2,71
|
|EKGYO
|8,02
|5.394.857.084
|% 1,39
|
|SKBNK
|2,77
|1.838.293.370
|% 0,36
|
|VAKBN
|10,86
|6.091.141.228
|% 2,94
|
|YKBNK
|11,40
|5.341.704.490
|% -1,30
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6101
|18,6265
|% -0,09
|
|Euro
|19,8195
|19,8480
|% 0,16
|
|Sterlin
|23,0252
|23,1406
|% 0,22
|
|Frank
|20,0727
|20,1936
|% 0,45
|
|Riyal
|4,9435
|4,9683
|% -0,01
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|1,19
|
|Altın Gr.
|1.085
|1.085
|-0,30
|
|Cumhuriyet
|7.248
|7.357
|-8,00
|
|Tam
|7.291
|7.340
|-4,00
|
|Yarım
|3.531
|3.588
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.771
|1.794
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,87
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,28
|14,29
|0,07
|
|B. Petrol
|81,89
|81,89
|1,21
|
Seans Raporu
17:53
daha fazla
-
17:59MAKTK
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 6.18 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 715, 721 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -102, 48 kaybederek (% -1.81 ) 5, 546
-
17:58XU100
Endeks 5, 171 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 62 altında . İşlem hacmi 145, 820.00 milyon TL de
-
17:58HEDEF
Yüzde -6.10 oranında düşüşle 21.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 345, 964 adet işlem
-
17:57HUNER
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 13.70 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 036, 848 adet işlem