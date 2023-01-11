***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
11.01.2023 11:33
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099998
BIST
11:224.978
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -9,71
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.889
11:2218,7888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0150
|Açılış
|: 18,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
11:2220,1784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0167
|Açılış
|: 20,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
11:221.137,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,47
|Açılış
|: 1.137,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler11:20
|SDTTR
|56,65
|4.149.443
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.085.261
|% 9,96
|
|BALAT
|26,30
|890.097
|% 9,95
|
|ULUFA
|7,86
|37.101.336
|% 9,93
|
|KLGYO
|3,16
|116.344.227
|% 6,04
|
|POLTK
|1.737,60
|18.321.048
|% -10,00
|
|FLAP
|12,18
|41.790.645
|% -9,98
|
|VKING
|29,98
|349.447
|% -9,97
|
|CEOEM
|18,50
|16.530.369
|% -9,05
|
|KATMR
|2,12
|237.172.109
|% -8,62
|
|THYAO
|132,20
|3.511.873.312
|% 0,76
|
|ASELS
|57,60
|1.948.248.308
|% -0,95
|
|EREGL
|38,36
|1.878.602.552
|% 1,32
|
|TUPRS
|485,70
|1.411.201.537
|% 2,19
|
|KRDMD
|18,26
|1.358.379.278
|% 0,66
|
|EKGYO
|8,52
|1.101.276.228
|% 0,24
|
|KATMR
|2,12
|237.172.109
|% -8,62
|
|YKBNK
|9,60
|838.959.486
|% 0,73
|
|KRDMD
|18,26
|1.358.379.278
|% 0,66
|
|SKBNK
|2,72
|187.837.989
|% -0,37
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7827
|18,7902
|% 0,09
|
|Euro
|20,1637
|20,1712
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,7569
|22,8711
|% 0,05
|
|Frank
|20,2941
|20,4164
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9865
|5,0115
|% 0,02
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|4,22
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.137
|3,03
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.683
|7.747
|12,00
|
|Yarım
|3.732
|3.790
|6,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.895
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,95
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|14,44
|14,45
|0,18
|
|B. Petrol
|79,91
|79,91
|-0,19
|
Seans Raporu
11:20
daha fazla
-
11:35KLGYO
Yüzde 6.04 oranında artışla 3.16 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 511, 071 adet işlem
-
11:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 67 artarak (% 0.40 ) 5, 445
-
11:33
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, EKGYO, KATMR
-
11:33XU100
Endeks 4, 986 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 04 altında . İşlem hacmi 30, 219.00 milyon TL de
-
11:33DAGI
Yüzde -3.07 oranında düşüşle 5.99 lira fiyatla işlem gören hissede 317, 960 adet işlem