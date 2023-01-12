***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
12.01.2023 17:26
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101306
BIST
17:594.958
En Yüksek
|Değişim
|: 4,85%
|| 229,55
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.977
En Düşük
4.601
17:5918,7832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0087
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
17:5920,2983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1081
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,3626
En Düşük
20,1628
17:591.139,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 6,55
|Açılış
|: 1.138,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.148,22
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KRDMA
|17,38
|366.860.145
|% 10,00
|
|ATSYH
|114,40
|4.905.478
|% 10,00
|
|SANKO
|23,78
|35.236.014
|% 9,99
|
|PRZMA
|7,82
|3.298.561
|% 9,99
|
|SDTTR
|62,30
|14.385.008
|% 9,97
|
|POLTK
|1.563,90
|120.521.233
|% -10,00
|
|VKING
|27,00
|1.457.271
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,08
|15.626.989
|% -9,92
|
|DURDO
|40,94
|33.950.414
|% -6,23
|
|TERA
|24,60
|41.606.380
|% -4,87
|
|THYAO
|135,80
|13.291.604.595
|% 8,38
|
|KRDMD
|18,90
|8.634.721.667
|% 9,95
|
|EREGL
|39,58
|7.943.553.221
|% 7,44
|
|ASELS
|55,90
|6.034.438.845
|% 5,87
|
|KOZAL
|542,50
|5.693.380.814
|% 4,57
|
|EKGYO
|8,51
|4.739.227.512
|% 5,32
|
|KRDMD
|18,90
|8.634.721.667
|% 9,95
|
|YKBNK
|9,04
|3.356.543.750
|% 5,24
|
|SKBNK
|2,64
|871.078.236
|% 3,53
|
|PETKM
|17,42
|3.940.591.431
|% 4,50
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7773
|18,7832
|% 0,05
|
|Euro
|20,2875
|20,2983
|% 0,54
|
|Sterlin
|22,7325
|22,8465
|% -0,01
|
|Frank
|20,1196
|20,2408
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9843
|5,0093
|% 0,02
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|5,13
|
|Altın Gr.
|1.135
|1.136
|2,92
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.671
|7.735
|2,00
|
|Yarım
|3.735
|3.785
|2,00
|
|Çeyrek
|1.873
|1.893
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,64
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|14,24
|14,26
|0,12
|
|B. Petrol
|83,72
|83,72
|1,05
|