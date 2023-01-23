***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
23.01.2023 06:23
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103599
BIST
18:055.490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.490
|
5.508
En Düşük
5.427
18:0518,8020
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0054
|Açılış
|: 19,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0550
|
18,8381
En Düşük
18,7516
18:0520,5126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0989
|Açılış
|: 20,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,5456
En Düşük
20,3810
18:051.161,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,51
|Açılış
|: 1.161,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.165,45
|
1.171,72
En Düşük
1.161,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TEZOL
|25,52
|27.944.227
|% 0,00
|
|SUWEN
|57,00
|14.687.997
|% 0,00
|
|SMRTG
|85,95
|99.345.704
|% 0,00
|
|PRDGS
|9,41
|92.134.036
|% 0,00
|
|OBASE
|22,14
|17.548.823
|% 0,00
|
|TEZOL
|25,52
|27.944.227
|% 0,00
|
|SUWEN
|57,00
|14.687.997
|% 0,00
|
|SMRTG
|85,95
|99.345.704
|% 0,00
|
|PRDGS
|9,41
|92.134.036
|% 0,00
|
|OBASE
|22,14
|17.548.823
|% 0,00
|
|THYAO
|152,90
|8.788.356.982
|% 0,00
|
|EREGL
|41,00
|7.379.312.050
|% 0,00
|
|PETKM
|18,71
|5.629.615.327
|% 0,00
|
|AKBNK
|18,71
|5.235.695.002
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,17
|5.032.773.098
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,63
|4.459.212.079
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,17
|5.032.773.098
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,96
|936.702.143
|% 0,00
|
|PETKM
|18,71
|5.629.615.327
|% 0,00
|
|AKBNK
|18,71
|5.235.695.002
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8011
|18,8085
|% 0,01
|
|Euro
|20,4896
|20,5447
|% 0,64
|
|Sterlin
|23,2736
|23,3903
|% 0,14
|
|Frank
|20,3999
|20,5227
|% 0,23
|
|Riyal
|4,9947
|5,0197
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.922
|-5,78
|
|Altın Gr.
|1.163
|1.163
|-2,72
|
|Cumhuriyet
|7.855
|7.974
|12,00
|
|Tam
|7.866
|7.948
|-40,00
|
|Yarım
|3.842
|3.889
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.921
|1.945
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,86
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,43
|-0,05
|
|B. Petrol
|87,56
|87,56
|-0,07
|