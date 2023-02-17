***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
17.02.2023 14:32
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114796
BIST
14:315.020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 11,48
|Açılış
|: 4.938
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.082
En Düşük
4.897
14:3118,8653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0180
|Açılış
|: 19,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1170
|
18,9660
En Düşük
18,8256
14:3120,0548
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0942
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4100
|
20,3206
En Düşük
20,0272
14:311.106,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -6,46
|Açılış
|: 1.106,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.116,96
En Düşük
1.103,07
BIST En Aktif Hisseler14:29
|KONYA
|3.945,50
|245.563.109
|% 10,00
|
|DYOBY
|21,78
|31.515.720
|% 10,00
|
|CMBTN
|674,30
|58.695.250
|% 10,00
|
|NIBAS
|20,94
|80.283.835
|% 9,98
|
|DESA
|52,35
|11.744.777
|% 9,98
|
|KOZAL
|26,90
|2.706.350.558
|% -94,88
|
|LIDER
|97,20
|20.708.810
|% -10,00
|
|HATEK
|7,58
|33.694.614
|% -9,98
|
|RODRG
|63,20
|29.182.278
|% -9,97
|
|BVSAN
|40,84
|768.652.604
|% -9,96
|
|KRDMD
|20,04
|3.211.826.377
|% 4,21
|
|EREGL
|43,88
|3.101.450.128
|% -1,39
|
|TUPRS
|628,60
|2.843.169.704
|% -0,29
|
|KOZAL
|26,90
|2.706.350.558
|% -94,88
|
|THYAO
|141,10
|2.542.413.940
|% 0,79
|
|KRDMD
|20,04
|3.211.826.377
|% 4,21
|
|KOZAL
|26,90
|2.706.350.558
|% -94,88
|
|AKBNK
|16,10
|1.229.412.804
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,39
|545.488.348
|% 1,09
|
|EREGL
|43,88
|3.101.450.128
|% -1,39
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8606
|18,8675
|% 0,11
|
|Euro
|20,0511
|20,0649
|% -0,42
|
|Sterlin
|22,4482
|22,5608
|% -0,37
|
|Frank
|20,1472
|20,2686
|% -0,65
|
|Riyal
|5,0143
|5,0395
|% 0,10
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-12,70
|
|Altın Gr.
|1.105
|1.105
|-7,61
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-36,00
|
|Tam
|7.514
|7.567
|-89,00
|
|Yarım
|3.671
|3.703
|-43,00
|
|Çeyrek
|1.835
|1.851
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|21,18
|21,21
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|12,84
|12,87
|-0,22
|
|B. Petrol
|83,05
|83,05
|-2,09
|
Seans Raporu
14:29
daha fazla
-
14:44IHAAS
Yüzde 6.20 oranında artışla 133.60 lira fiyatla işlem gören hissede 133, 350 adet işlem
-
14:42IPEKE
Yüzde 4.52 oranında artışla 31.42 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 711, 533 adet işlem
-
14:41GOLTS
Yüzde 5.13 oranında artışla 157.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 455, 760 adet işlem
-
14:40XU100
Endeks 5, 026 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 35 üstünde . İşlem hacmi 37, 871.00 milyon TL de
-
14:40BERA
Yüzde 4.02 oranında artışla 9.83 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 516, 384 adet işlem