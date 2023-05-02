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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

02.05.2023 14:19
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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İZAHNAME



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144434


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BIST En Aktif Hisseler15:41
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GRTRK 25,74 7.225.012 % 10,00  
AVHOL 17,83 6.266.585 % 9,99  
ULAS 15,86 11.838.171 % 9,99  
FENER 56,75 30.558.854 % 9,98  
PAGYO 29,12 20.038.809 % 9,97  
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15:41 Alış Satış %  
Dolar 19,4653 19,4695 % 0,15  
Euro 21,3631 21,3733 % 0,02  
Sterlin 24,2138 24,3352 % -0,08  
Frank 21,5979 21,7280 % -0,18  
Riyal 5,1768 5,2028 % 0,11  
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15:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.986 1.986 3,25  
Altın Gr. 1.244 1.244 4,36  
Cumhuriyet 8.982 9.118 -120,00  
Tam 9.109 9.317 -36,00  
Yarım 4.420 4.549 -11,00  
Çeyrek 2.213 2.268 -15,00  
Gümüş.Ons 24,71 24,74 -0,27  
Gümüş Gr. 15,48 15,50 -0,14  
B. Petrol 79,16 79,16 -0,15  
Seans Raporu 15:41
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