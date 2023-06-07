***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
07.06.2023 12:11
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156672
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|DOCO
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|29.500.510
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|ALFAS
|369,80
|116.038.802
|% 9,99
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|VKFYO
|11,89
|7.882.766
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|
|BURVA
|48,92
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|% 9,98
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|BRSAN
|241,60
|466.276.444
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|IMASM
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|UMPAS
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|MARKA
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|OYLUM
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|HTTBT
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|YKBNK
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|AKBNK
|18,75
|3.408.277.188
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|SISE
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|100,40
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|YKBNK
|12,38
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|EKGYO
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|% 4,56
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|ISCTR
|13,52
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|AKBNK
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|KLGYO
|2,97
|389.869.173
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|13:10
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|23,1586
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|% 7,39
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|Sterlin
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|Frank
|25,4497
|25,6030
|% 7,55
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|Riyal
|6,1575
|6,1884
|% 7,40
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|13:10
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.964
|1.964
|0,80
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|Altın Gr.
|1.463
|1.463
|101,97
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|Cumhuriyet
|9.840
|9.988
|605,00
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|Tam
|9.778
|10.044
|610,22
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|Yarım
|4.811
|4.902
|275,00
|
|Çeyrek
|2.398
|2.451
|138,00
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|Gümüş.Ons
|23,59
|23,61
|0,00
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|Gümüş Gr.
|17,58
|17,61
|1,24
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|B. Petrol
|76,77
|76,77
|0,48
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