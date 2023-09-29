***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
29.09.2023 11:02
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198109
BIST
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13:338.316
En Düşük
|Değişim
|: 1,18%
|| 96,80
|Açılış
|: 8.239
|
|Önceki Kapanış
|: 8.219
|
8.239
En Yüksek
8.346
13:3327,4184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1043
|Açılış
|: 27,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3950
|
27,6607
En Düşük
27,3482
13:3329,1329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1045
|Açılış
|: 29,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,3008
En Düşük
28,8998
13:331.650,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 8,43
|Açılış
|: 1.650,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,42
|
1.658,62
En Düşük
1.637,86
BIST En Aktif Hisseler13:31
|ISYAT
|11,66
|65.196.691
|% 10,00
|
|ISKUR
|3.795.000,00
|11.385.000
|% 10,00
|
|TARKM
|407,50
|357.557.194
|% 9,99
|
|OYAYO
|33,26
|106.550.175
|% 9,99
|
|ALCAR
|1.178,70
|210.617.502
|% 9,99
|
|ISBTR
|346.163,90
|2.769.311
|% -10,00
|
|EUYO
|16,02
|7.111.643
|% -10,00
|
|MIATK
|518,90
|201.419.337
|% -9,99
|
|IHYAY
|1,94
|81.369.652
|% -9,77
|
|YONGA
|57,05
|667.533
|% -7,98
|
|THYAO
|247,30
|7.797.099.314
|% 1,69
|
|TUPRS
|159,70
|4.236.355.749
|% 2,06
|
|YKBNK
|18,21
|3.404.884.606
|% 3,82
|
|AKBNK
|33,16
|2.685.780.847
|% 3,50
|
|ISCTR
|26,06
|2.449.055.098
|% 2,52
|
|YKBNK
|18,21
|3.404.884.606
|% 3,82
|
|ZOREN
|5,28
|818.214.538
|% 1,73
|
|ODAS
|13,46
|1.684.017.052
|% 0,67
|
|EKGYO
|8,03
|983.663.003
|% 0,12
|
|REEDR
|17,52
|2.038.201.239
|% 6,50
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4115
|27,4175
|% 0,38
|
|Euro
|29,1173
|29,1361
|% 0,37
|
|Sterlin
|33,5064
|33,6744
|% 0,56
|
|Frank
|29,9817
|30,1623
|% 0,56
|
|Riyal
|7,2881
|7,3246
|% 0,11
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|8,09
|
|Altın Gr.
|1.651
|1.651
|8,63
|
|Cumhuriyet
|11.218
|11.387
|-20,00
|
|Tam
|10.985
|11.079
|-9,00
|
|Yarım
|5.509
|5.562
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.746
|2.781
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,08
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|20,31
|20,33
|0,40
|
|B. Petrol
|93,69
|93,69
|0,59
|