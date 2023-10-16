***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
16.10.2023 12:00
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206629
BIST
'
16:337.995
En Düşük
|Değişim
|: -1,45%
|| -117,94
|Açılış
|: 8.228
|
|Önceki Kapanış
|: 8.113
|
7.961
En Yüksek
8.252
16:3327,8815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1173
|Açılış
|: 27,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8750
|
27,9638
En Düşük
27,4171
16:3329,4033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1978
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4363
En Düşük
29,0127
16:331.718,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -7,33
|Açılış
|: 1.718,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.725,74
|
1.728,78
En Düşük
1.696,70
BIST En Aktif Hisseler16:33
|FMIZP
|316,80
|224.395.167
|% 10,00
|
|MAALT
|991,40
|9.803.955
|% 10,00
|
|POLTK
|12.096,70
|65.600.111
|% 10,00
|
|SNKRN
|34,76
|5.043.641
|% 10,00
|
|KSTUR
|1.041,70
|6.184.341
|% 10,00
|
|TARKM
|639,00
|52.053.069
|% -10,00
|
|TEKTU
|3,97
|120.017.677
|% -9,77
|
|BSOKE
|9,29
|119.355.314
|% -9,19
|
|AVGYO
|7,07
|38.468.724
|% -9,13
|
|ESCAR
|182,70
|132.711.701
|% -9,06
|
|THYAO
|223,10
|5.304.519.111
|% 0,41
|
|KOZAL
|27,86
|5.177.992.302
|% 1,90
|
|BRSAN
|913,10
|4.214.010.658
|% -8,08
|
|TUPRS
|141,40
|4.070.559.037
|% -3,48
|
|KOZAA
|71,50
|3.365.486.702
|% 4,99
|
|EKGYO
|7,50
|1.824.290.369
|% -1,83
|
|ZOREN
|6,24
|1.415.655.120
|% 0,00
|
|KOZAL
|27,86
|5.177.992.302
|% 1,90
|
|QUAGR
|6,36
|1.017.606.353
|% -5,36
|
|ODAS
|12,96
|1.859.684.762
|% -3,28
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,8756
|27,8815
|% 0,42
|
|Euro
|29,3951
|29,4033
|% 0,68
|
|Sterlin
|33,8343
|34,0040
|% 0,67
|
|Frank
|30,7728
|30,9582
|% 0,41
|
|Riyal
|7,4122
|7,4494
|% 0,45
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.921
|-12,53
|
|Altın Gr.
|1.718
|1.718
|-7,62
|
|Cumhuriyet
|11.834
|12.013
|-62,00
|
|Tam
|11.576
|11.658
|231,00
|
|Yarım
|5.806
|5.852
|117,00
|
|Çeyrek
|2.894
|2.926
|58,00
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,70
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|20,26
|20,28
|-0,02
|
|B. Petrol
|90,39
|90,39
|-0,50
|
Seans Raporu
16:33
daha fazla
-
16:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, ASTOR, ASELS
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16:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -83, 39 kaybederek (% -1.18 ) 6, 972
-
16:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ERBOS, POLTK, ACSEL, SNKRN, TMSN, IHYAY, CASA, UNLU, MRSHL, IPEKE
-
16:48
ISBTR, TMSN, MARKA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:48
HATSN, OZKGY, OZKGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında