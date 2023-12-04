***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.12.2023 13:04
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221911
BIST
'
17:047.939
En Düşük
|Değişim
|: -1,48%
|| -118,90
|Açılış
|: 8.067
|
|Önceki Kapanış
|: 8.057
|
7.919
En Yüksek
8.112
17:0428,9417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0598
|Açılış
|: 28,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9475
En Düşük
28,8087
17:0431,2446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0301
|Açılış
|: 31,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3200
|
31,2778
En Düşük
31,1381
17:041.888,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 13,38
|Açılış
|: 1.888,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.874,80
|
1.894,29
En Düşük
1.870,48
BIST En Aktif Hisseler17:02
|CMBTN
|1.958,00
|76.251.457
|% 10,00
|
|SAMAT
|69,35
|184.057.759
|% 9,99
|
|GLCVY
|43,16
|68.802.905
|% 9,99
|
|OZSUB
|33,26
|126.175.004
|% 9,99
|
|ALCAR
|1.387,00
|371.082.915
|% 9,99
|
|BTCIM
|160,20
|502.680.836
|% -10,00
|
|SAFKR
|30,78
|78.647.157
|% -10,00
|
|EUYO
|13,13
|14.365.981
|% -9,95
|
|CASA
|106,00
|4.633.814
|% -9,94
|
|GEDIK
|15,63
|82.071.419
|% -9,81
|
|THYAO
|252,50
|5.449.021.505
|% -2,51
|
|ISCTR
|22,90
|5.376.588.803
|% 2,23
|
|YKBNK
|20,66
|4.155.584.459
|% 1,87
|
|AKBNK
|36,98
|3.916.106.857
|% 1,15
|
|BINHO
|343,00
|3.021.235.052
|% -1,22
|
|EKGYO
|7,49
|2.058.381.777
|% 1,49
|
|ISCTR
|22,90
|5.376.588.803
|% 2,23
|
|YKBNK
|20,66
|4.155.584.459
|% 1,87
|
|IHLAS
|1,18
|178.117.567
|% -3,28
|
|ODAS
|10,06
|1.288.128.009
|% -7,71
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9222
|28,9261
|% 0,15
|
|Euro
|31,2286
|31,2367
|% 0,07
|
|Sterlin
|36,3394
|36,5216
|% 0,22
|
|Frank
|32,9983
|33,1971
|% 0,41
|
|Riyal
|7,6897
|7,7283
|% 0,17
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,18
|24,21
|% 0,66
|
|Platin
|905,00
|907,84
|% 0,66
|
|Paladyum
|952,45
|957,52
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,37
|76,37
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.030,04
|2.030,30
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:02
daha fazla
-
17:17RODRG
Yüzde -4.63 oranında düşüşle 59.70 lira fiyatla işlem gören hissede 81, 725 adet işlem
-
17:16MTRKS
Yüzde -7.88 oranında düşüşle 60.80 lira fiyatla işlem gören hissede 477, 688 adet işlem
-
17:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -96, 17 kaybederek (% -1.35 ) 7, 002
-
17:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DERIM, GLCVY, UMPAS, ICUGS, SELGD, HUBVC, PNLSN, OZSUB, CMBTN, SAMAT
-
17:13
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EUYO, CASA, IHLGM, SAFKR, BTCIM