***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
08.01.2024 11:50
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233779
BIST
'
15:137.785
En Düşük
|Değişim
|: 2,05%
|| 156,32
|Açılış
|: 7.668
|
|Önceki Kapanış
|: 7.629
|
7.668
En Yüksek
7.804
15:1329,8957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0554
|Açılış
|: 29,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9300
|
29,9032
En Düşük
29,7653
15:1332,7597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0796
|Açılış
|: 32,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7000
|
33,0282
En Düşük
32,4997
15:131.941,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -19,14
|Açılış
|: 1.941,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.961,02
|
1.966,77
En Düşük
1.938,68
BIST En Aktif Hisseler15:13
|BVSAN
|90,90
|148.644.302
|% 9,98
|
|TSPOR
|2,76
|88.971.650
|% 9,96
|
|DARDL
|5,52
|14.155.157
|% 9,96
|
|ATATP
|121,60
|126.889.927
|% 9,95
|
|KBORU
|51,65
|144.939.586
|% 9,94
|
|DIRIT
|11,90
|3.350.460
|% -9,09
|
|KUYAS
|56,55
|113.038.092
|% -8,05
|
|CASA
|80,10
|3.909.306
|% -6,97
|
|UMPAS
|7,83
|967.334
|% -5,66
|
|PEKGY
|28,32
|151.093.192
|% -4,97
|
|ISCTR
|24,76
|4.406.708.988
|% 6,82
|
|THYAO
|242,70
|4.066.817.628
|% 1,46
|
|TUPRS
|138,90
|3.882.452.712
|% -3,41
|
|AKBNK
|39,50
|3.233.123.614
|% 7,40
|
|GUBRF
|154,20
|2.958.001.916
|% 0,92
|
|ISCTR
|24,76
|4.406.708.988
|% 6,82
|
|EKGYO
|7,84
|1.161.692.348
|% 2,62
|
|YKBNK
|21,72
|2.860.760.825
|% 8,60
|
|KATMR
|2,08
|209.436.850
|% 4,00
|
|SKBNK
|4,49
|432.920.214
|% 6,65
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,8919
|29,8957
|% 0,19
|
|Euro
|32,7484
|32,7597
|% 0,24
|
|Sterlin
|37,8603
|38,0502
|% 0,04
|
|Frank
|34,9690
|35,1796
|% 0,04
|
|Riyal
|7,9477
|7,9875
|% 0,19
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,88
|22,91
|% 0,66
|
|Platin
|954,80
|955,76
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.012,23
|1.017,57
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,53
|76,53
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.020,34
|2.020,64
|% 0,66
|