***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
08.01.2024 11:49
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233777
BIST
'
15:127.788
En Düşük
|Değişim
|: 2,09%
|| 159,37
|Açılış
|: 7.668
|
|Önceki Kapanış
|: 7.629
|
7.668
En Yüksek
7.804
15:1229,8950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0547
|Açılış
|: 29,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9300
|
29,9032
En Düşük
29,7653
15:1232,7555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0754
|Açılış
|: 32,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7000
|
33,0282
En Düşük
32,4997
15:121.942,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -18,77
|Açılış
|: 1.942,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.961,02
|
1.966,77
En Düşük
1.938,68
BIST En Aktif Hisseler15:12
|BVSAN
|90,90
|148.644.302
|% 9,98
|
|TSPOR
|2,76
|88.971.650
|% 9,96
|
|DARDL
|5,52
|14.155.157
|% 9,96
|
|ATATP
|121,60
|126.879.185
|% 9,95
|
|KBORU
|51,65
|144.915.930
|% 9,94
|
|DIRIT
|11,90
|3.350.460
|% -9,09
|
|KUYAS
|57,15
|110.743.609
|% -7,07
|
|CASA
|80,10
|3.909.306
|% -6,97
|
|PEKGY
|27,92
|147.908.865
|% -6,31
|
|UMPAS
|7,83
|967.334
|% -5,66
|
|ISCTR
|24,76
|4.348.862.790
|% 6,82
|
|THYAO
|242,80
|4.061.646.495
|% 1,51
|
|TUPRS
|138,90
|3.878.778.368
|% -3,41
|
|AKBNK
|39,48
|3.224.335.178
|% 7,34
|
|GUBRF
|154,20
|2.955.845.600
|% 0,92
|
|ISCTR
|24,76
|4.348.862.790
|% 6,82
|
|EKGYO
|7,84
|1.160.708.706
|% 2,62
|
|YKBNK
|21,70
|2.797.791.484
|% 8,50
|
|KATMR
|2,08
|209.365.344
|% 4,00
|
|SKBNK
|4,49
|432.727.025
|% 6,65
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,8920
|29,8950
|% 0,18
|
|Euro
|32,7452
|32,7555
|% 0,23
|
|Sterlin
|37,8580
|38,0478
|% 0,04
|
|Frank
|34,9716
|35,1823
|% 0,05
|
|Riyal
|7,9478
|7,9877
|% 0,19
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,86
|22,89
|% 0,66
|
|Platin
|953,65
|954,38
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.012,06
|1.016,57
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,60
|76,60
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.020,07
|2.020,42
|% 0,66
|