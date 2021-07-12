***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
12.07.2021 14:22
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
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Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
ACC Fon Kredi Kullanımı
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih
14:351.374
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -4,32
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.382
En Düşük
1.371
14:358,6459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0122
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6751
En Düşük
8,6270
14:3510,2462
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0464
|Açılış
|: 10,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3153
En Düşük
10,2219
14:35499,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -3,67
|Açılış
|: 499,87
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
499,39
BIST En Aktif Hisseler14:35
|VBTYZ
|13,72
|45.220.324
|% 9,94
|
|EKIZ
|8,22
|1.889.712
|% 9,89
|
|MARTI
|2,03
|25.497.516
|% 9,73
|
|ERBOS
|144,50
|123.157.697
|% 8,00
|
|DGGYO
|8,22
|1.239.664
|% 7,45
|
|AVHOL
|5,33
|9.940.856
|% -9,97
|
|FADE
|15,73
|44.361.938
|% -9,96
|
|IDEAS
|49,50
|13.621.333
|% -9,92
|
|KGYO
|5,41
|9.717.110
|% -9,08
|
|TKURU
|199,00
|1.614.883
|% -8,67
|
|GARAN
|8,73
|830.319.406
|% 2,34
|
|THYAO
|13,52
|444.709.026
|% -0,37
|
|KRDMD
|7,28
|417.616.577
|% 0,83
|
|PETKM
|5,45
|348.480.018
|% 0,18
|
|EREGL
|18,35
|331.943.678
|% 1,66
|
|GARAN
|8,73
|830.319.406
|% 2,34
|
|YKBNK
|2,30
|214.373.045
|% 0,88
|
|PEKGY
|1,08
|91.466.157
|% -1,82
|
|PETKM
|5,45
|348.480.018
|% 0,18
|
|KRDMD
|7,28
|417.616.577
|% 0,83
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6430
|8,6459
|% -0,14
|
|Euro
|10,2405
|10,2462
|% -0,45
|
|Sterlin
|11,9206
|11,9804
|% -0,66
|
|Frank
|9,3826
|9,4391
|% -0,51
|
|Riyal
|2,2943
|2,3058
|% -0,31
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-7,77
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,80
|
|Cumhuriyet
|3.312
|3.362
|-21,00
|
|Tam
|3.293
|3.377
|-23,70
|
|Yarım
|1.592
|1.634
|-11,46
|
|Çeyrek
|798
|817
|-5,73
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,93
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|-0,07
|
|B. Petrol
|74,40
|74,40
|-1,15
|
Seans Raporu
14:35
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14:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 41 kaybederek (% -0.16 ) 1, 486
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Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, GARAN
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14:44KGYO
Yüzde -9.75 oranında düşüşle 5.37 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 717, 729 adet işlem
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14:43XU100
Endeks 1, 374 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 29 altında . İşlem hacmi 5, 999.00 milyon TL de
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14:41SAMAT
Yüzde -4.82 oranında düşüşle 3.95 lira fiyatla işlem gören hissede 775, 910 adet işlem