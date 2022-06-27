***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
27.06.2022 14:45
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
ACZ Fon Kredi Kullanımı
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Gedik Yatırım Menkul Değ. A.Ş. 5.275.533 TL % 34,65 24/06/2022 27/06/2022 yoktur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039398
BIST
14:562.529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -25,08
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.554
|
2.540
En Düşük
2.483
14:5616,5547
En Yüksek
|Değişim
|: -1,95%
|| -0,3297
|Açılış
|: 16,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,8734
En Düşük
16,0773
14:5617,5104
En Yüksek
|Değişim
|: -1,78%
|| -0,3168
|Açılış
|: 17,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,8485
En Düşük
17,0117
14:56976,78
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -15,33
|Açılış
|: 976,78
|
|Önceki Kapanış
|: 992,10
|
992,30
En Düşük
949,14
BIST En Aktif Hisseler14:56
|SANEL
|7,92
|7.173.667
|% 10,00
|
|MAKIM
|17,11
|37.628.207
|% 9,96
|
|IHAAS
|29,14
|2.585.558
|% 9,96
|
|GENTS
|5,12
|34.487.365
|% 9,87
|
|KRGYO
|6,92
|31.846.473
|% 9,84
|
|SNKRN
|23,20
|2.148.946
|% -9,94
|
|UFUK
|66,45
|873.222
|% -6,93
|
|KGYO
|8,18
|21.965.133
|% -4,77
|
|DOAS
|81,10
|53.612.691
|% -4,64
|
|GSDHO
|3,93
|64.839.166
|% -4,15
|
|THYAO
|49,78
|3.153.708.538
|% -0,94
|
|SISE
|21,94
|1.431.521.234
|% 0,83
|
|EREGL
|27,92
|1.062.597.159
|% 0,22
|
|ASELS
|23,84
|782.794.867
|% -2,93
|
|AKBNK
|8,54
|672.337.542
|% -2,62
|
|ODAS
|3,16
|357.758.580
|% -1,25
|
|YKBNK
|4,66
|458.228.047
|% -2,10
|
|AKBNK
|8,54
|672.337.542
|% -2,62
|
|EKGYO
|2,55
|188.710.855
|% -1,92
|
|SISE
|21,94
|1.431.521.234
|% 0,83
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5255
|16,5547
|% -1,95
|
|Euro
|17,4783
|17,5104
|% -1,78
|
|Sterlin
|20,2436
|20,3452
|% -1,99
|
|Frank
|17,1872
|17,2908
|% -2,05
|
|Riyal
|4,3985
|4,4205
|% -1,95
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|7,27
|
|Altın Gr.
|987
|987
|-5,20
|
|Cumhuriyet
|6.581
|6.680
|-44,00
|
|Tam
|6.566
|6.659
|-203,00
|
|Yarım
|3.223
|3.257
|-99,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.628
|-50,00
|
|Gümüş.Ons
|21,42
|21,45
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,55
|0,06
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,72
|