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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı

28.06.2022 19:06
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )

Türkçe
Kredi Kullanımı

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Bildirim İçeriği

Alınan Kredi Tablosu

Açıklamalar

ACN Fon Kredi Kullanımı
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Denizbank A.Ş. 4.100.000 USD % 10,5 28/06/2022 31/08/2022 yoktur



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039836


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORCAY 18,35 114.399.779 % 9,95  
COSMO 11,54 1.063.045 % 9,90  
RTALB 6,79 74.731.359 % 9,89  
TURSG 5,35 477.643.532 % 9,86  
ULUSE 222,70 24.518.741 % 9,43  
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Dolar 16,6374 16,6391 % -0,26  
Euro 17,3399 17,4048 % -0,85  
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Altın Ons 1.817 1.818 -2,26  
Altın Gr. 973 973 -3,07  
Cumhuriyet 6.500 6.599 -26,00  
Tam 6.496 6.609 -28,00  
Yarım 3.180 3.232 -14,00  
Çeyrek 1.593 1.615 -7,00  
Gümüş.Ons 20,75 20,80 -0,08  
Gümüş Gr. 11,08 11,10 -0,10  
B. Petrol 114 114 0,16  
Seans Raporu 17:59
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