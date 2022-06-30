***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
30.06.2022 19:55
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29-06-2022
Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
ACZ Fon Kredi Kullanımı
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Gedik Yatırım Menkul Değ. A.Ş. 1.094.083 TL % 36,75 30/06/2022 01/07/2022 yoktur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040513
BIST
18:052.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,40
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.428
En Düşük
2.368
18:0516,6981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0599
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5228
18:0517,5437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1560
|Açılış
|: 17,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5437
En Düşük
17,2330
18:05970,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,70
|Açılış
|: 970,30
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSCH
|10,89
|120.661.397
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,90
|10.683.768
|% 9,99
|
|RTALB
|7,46
|101.265.107
|% 9,87
|
|NUGYO
|5,02
|124.137.818
|% 9,85
|
|ISGYO
|14,23
|248.016.341
|% 9,46
|
|LIDFA
|11,34
|31.321.993
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.947.580
|% -9,98
|
|BASCM
|3,41
|600.157
|% -9,79
|
|BERA
|14,50
|638.094.337
|% -8,86
|
|ORCAY
|16,93
|157.687.081
|% -7,74
|
|THYAO
|46,80
|5.259.907.942
|% 1,34
|
|SISE
|21,50
|3.536.112.019
|% 3,97
|
|EREGL
|27,14
|1.760.868.207
|% 2,26
|
|ASELS
|22,86
|1.396.371.439
|% 0,79
|
|KRDMD
|11,28
|1.350.403.942
|% 1,08
|
|EKGYO
|2,64
|1.132.407.295
|% 4,35
|
|YKBNK
|4,33
|846.489.922
|% 0,93
|
|TSKB
|2,01
|354.556.381
|% -0,50
|
|ODAS
|2,89
|508.517.576
|% -0,34
|
|SISE
|21,50
|3.536.112.019
|% 3,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6952
|16,6981
|% 0,36
|
|Euro
|17,5126
|17,5437
|% 0,90
|
|Sterlin
|20,2764
|20,3780
|% 0,79
|
|Frank
|17,4382
|17,5433
|% 0,45
|
|Riyal
|4,4373
|4,4596
|% 0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-10,78
|
|Altın Gr.
|971
|971
|-1,76
|
|Cumhuriyet
|6.493
|6.591
|-8,00
|
|Tam
|6.468
|6.590
|-51,00
|
|Yarım
|3.166
|3.222
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.586
|1.611
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,34
|20,37
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|10,94
|10,95
|-0,17
|
|B. Petrol
|110
|110
|-2,79
|