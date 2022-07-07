***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
07.07.2022 19:41
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06/07/2022
Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
GEDİK YATIRIM KREDİ KULLANIMI
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 4.601.792 TL % 37,8 07/07/2022 08/07/2022 yoktur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043483
BIST
18:052.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 17,41
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.429
En Düşük
2.404
18:0517,2585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0430
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3306
En Düşük
17,1857
18:0517,6156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0676
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
18:05966,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,68
|Açılış
|: 966,39
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZFAS
|2,47
|3.414.010
|% 9,99
|
|PSGYO
|9,83
|117.174.491
|% 9,96
|
|RUBNS
|15,12
|5.476.630
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|112.559.413
|% 9,94
|
|FONET
|13,93
|27.598.170
|% 9,94
|
|RODRG
|19,57
|767.494
|% -4,91
|
|BASCM
|3,60
|378.504
|% -3,49
|
|ULUSE
|179,80
|12.884.164
|% -3,49
|
|AKSGY
|2,93
|25.334.740
|% -3,30
|
|KOZAL
|164,20
|746.683.513
|% -2,98
|
|THYAO
|49,20
|3.844.834.019
|% 1,61
|
|TUPRS
|244,60
|1.252.048.469
|% -0,08
|
|EREGL
|26,22
|1.244.716.435
|% -1,65
|
|SISE
|21,42
|1.237.970.266
|% 0,28
|
|SASA
|40,92
|814.032.491
|% 1,54
|
|EKGYO
|2,84
|688.906.225
|% 2,90
|
|YKBNK
|4,32
|720.394.527
|% 3,10
|
|ODAS
|2,83
|348.795.381
|% 2,17
|
|AKBNK
|8,06
|675.736.550
|% 1,90
|
|ISCTR
|4,52
|369.605.567
|% 1,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2499
|17,2585
|% 0,25
|
|Euro
|17,5656
|17,6156
|% 0,39
|
|Sterlin
|20,6686
|20,7723
|% 1,01
|
|Frank
|17,6541
|17,7604
|% -0,04
|
|Riyal
|4,5872
|4,6102
|% 0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.741
|1,92
|
|Altın Gr.
|966
|966
|3,56
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.463
|6.588
|-20,00
|
|Yarım
|3.164
|3.221
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.585
|1.610
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,24
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|0,03
|
|B. Petrol
|105
|105
|4,75
|