***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
08.07.2022 13:35
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07-07-2022
Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
ACZ Fon Kredi Kullanımı
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Gedik Yatırım Menkul Değ. A.Ş. 4.606.623 TL % 37,8 08/07/2022 13/07/2022 yoktur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044584
BIST
12:352.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,46
|Açılış
|: 2.425
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
2.440
En Düşük
2.423
12:3517,3286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0606
|Açılış
|: 104,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 104,6500
|
17,3286
En Düşük
17,1768
12:3517,5792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0162
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
17,6068
En Düşük
17,4369
12:3510,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,00
|Açılış
|: 10,68
|
|Önceki Kapanış
|: 10,68
|
10,76
En Düşük
10,59
BIST En Aktif Hisseler12:35
|GESAN
|52,25
|211.948.881
|% 10,00
|
|IHAAS
|26,98
|3.257.384
|% 9,94
|
|IZFAS
|2,71
|1.648.148
|% 9,72
|
|CANTE
|53,85
|29.579.859
|% 9,01
|
|KRGYO
|8,43
|39.086.948
|% 8,08
|
|ISKUR
|945.000,00
|945.000
|% -10,00
|
|EKIZ
|5,66
|62.904
|% -7,21
|
|IZINV
|16,96
|4.647.009
|% -5,15
|
|ISGYO
|15,14
|73.043.086
|% -5,14
|
|RUBNS
|14,53
|394.564.284
|% -3,90
|
|THYAO
|49,54
|1.363.431.836
|% 0,69
|
|EREGL
|26,52
|656.960.071
|% 1,14
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,47
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 2,18
|
|RUBNS
|14,53
|394.564.284
|% -3,90
|
|YKBNK
|4,26
|265.126.591
|% -1,39
|
|EKGYO
|2,83
|132.010.679
|% -0,35
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 2,18
|
|ODAS
|2,87
|97.351.689
|% 1,41
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,47
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3155
|17,3286
|% 0,35
|
|Euro
|17,5662
|17,5792
|% 0,09
|
|Sterlin
|20,7023
|20,8061
|% 0,09
|
|Frank
|17,6643
|17,7707
|% 0,14
|
|Riyal
|4,5998
|4,6229
|% 0,38
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-1,95
|
|Altın Gr.
|967
|967
|1,70
|
|Cumhuriyet
|6.522
|6.621
|28,00
|
|Tam
|6.505
|6.602
|16,00
|
|Yarım
|3.184
|3.229
|9,00
|
|Çeyrek
|1.595
|1.611
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,13
|19,15
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,64
|-0,04
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,32
|