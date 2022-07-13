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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı

13.07.2022 17:53
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )

Türkçe
Kredi Kullanımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08-07-2022
Bildirim İçeriği

Alınan Kredi Tablosu

Açıklamalar

IMF Fon Kredi Kullanımı

Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Gedik Yatırım Menkul Değ. A.Ş. 5.532.752 TL % 34,44 13/07/2022 14/07/2022 yoktur



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045134


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DOAS 83,05 96.684.223 % 10,00  
KONYA 1.177,20 42.006.359 % 10,00  
YEOTK 72,60 102.127.972 % 10,00  
SMRTG 31,78 386.817.111 % 9,97  
ORGE 9,93 61.255.698 % 9,97  
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Riyal 4,6313 4,6545 % 0,83  
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Altın Ons 1.736 1.736 9,81  
Altın Gr. 973 974 13,90  
Cumhuriyet 6.568 6.667 60,00  
Tam 6.583 6.742 143,00  
Yarım 3.207 3.281 53,00  
Çeyrek 1.609 1.642 32,00  
Gümüş.Ons 19,22 19,25 0,31  
Gümüş Gr. 10,81 10,82 0,28  
B. Petrol 100 100 0,09  
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