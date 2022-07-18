***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
18.07.2022 18:21
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14-07-2022
Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
IMF Fon Kredi Kullanımı
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Gedik Yatırım Menkul Değ. A.Ş. 1.219.880 TL % 34,65 18/07/2022 19/07/2022 yoktur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045936
BIST
18:052.451
En Yüksek
|Değişim
|: 2,89%
|| 68,83
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.451
En Düşük
2.402
18:0517,4641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0642
|Açılış
|: 101,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 101,1600
|
17,5132
En Düşük
17,2771
18:0517,7293
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1779
|Açılış
|: 23,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,7800
|
17,8209
En Düşük
17,4486
18:0510,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,01
|Açılış
|: 10,49
|
|Önceki Kapanış
|: 10,48
|
10,72
En Düşük
10,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RTALB
|9,24
|160.969.996
|% 10,00
|
|BIZIM
|19,18
|74.526.632
|% 9,98
|
|ECILC
|13,79
|295.311.014
|% 9,97
|
|ASUZU
|194,10
|419.541.374
|% 9,97
|
|UFUK
|77,20
|3.331.517
|% 9,97
|
|GESAN
|47,20
|309.058.390
|% -8,26
|
|DOBUR
|42,80
|9.319.322
|% -8,15
|
|SILVR
|20,44
|74.246.906
|% -7,26
|
|SMRTG
|29,44
|174.577.655
|% -6,54
|
|FENER
|51,70
|289.919.707
|% -5,31
|
|THYAO
|49,98
|4.428.109.586
|% 4,26
|
|EREGL
|27,32
|1.659.059.130
|% 5,24
|
|SISE
|20,66
|1.600.911.210
|% 1,57
|
|ODAS
|3,49
|1.087.441.028
|% 7,06
|
|SASA
|41,10
|1.067.763.244
|% 3,63
|
|ODAS
|3,49
|1.087.441.028
|% 7,06
|
|EKGYO
|2,97
|691.889.979
|% 0,68
|
|YKBNK
|4,39
|761.924.803
|% 5,02
|
|THYAO
|49,98
|4.428.109.586
|% 4,26
|
|AKBNK
|8,27
|717.557.349
|% 4,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4398
|17,4612
|% 0,35
|
|Euro
|17,6965
|17,7329
|% 1,03
|
|Sterlin
|20,8087
|20,9131
|% 1,10
|
|Frank
|17,7933
|17,9005
|% 0,20
|
|Riyal
|4,6368
|4,6601
|% 0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|0,51
|
|Altın Gr.
|958
|959
|2,66
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.492
|6.616
|-88,00
|
|Yarım
|3.154
|3.229
|-36,00
|
|Çeyrek
|1.582
|1.614
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|18,67
|18,70
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,46
|10,48
|0,00
|
|B. Petrol
|106
|106
|4,68
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 97 artarak (% 2.96 ) 2, 153
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, RTALB, KLRHO, MAKIM, GLRYH
-
17:59
BIZIM, ECILC, VAKKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
BJKAS, FRIGO, AGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 269 hisse senedinden 168 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 75 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 26 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem