***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
19.07.2022 18:59
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18-07-2022
Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
IMF Fon Kredi Kullanımı
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Gedik Yatırım A.Ş. 1.221.055 TL % 33,6 19/07/2022 20/07/2022 yoktur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046676
BIST
18:052.502
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 50,69
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.502
En Düşük
2.448
18:0517,5504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1180
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5892
En Düşük
17,4264
18:0517,9830
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,2690
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
18:05967,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 7,89
|Açılış
|: 967,89
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLRYH
|3,85
|104.485.863
|% 10,00
|
|POLTK
|678,80
|10.986.511
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,52
|2.645.537
|% 10,00
|
|KLRHO
|12,55
|14.737.925
|% 9,99
|
|TURGG
|208,20
|19.893.179
|% 9,98
|
|LIDFA
|9,02
|52.736.990
|% -8,52
|
|RODRG
|20,50
|776.957
|% -5,96
|
|AGYO
|3,68
|43.854.639
|% -4,42
|
|PENTA
|409,50
|38.994.275
|% -3,87
|
|KRGYO
|8,60
|15.969.252
|% -3,80
|
|THYAO
|51,10
|4.686.737.001
|% 2,24
|
|SISE
|21,18
|1.886.476.852
|% 2,52
|
|EKGYO
|3,02
|1.439.793.124
|% 1,68
|
|KCHOL
|34,82
|1.241.330.699
|% 1,52
|
|YKBNK
|4,53
|1.233.440.668
|% 3,19
|
|EKGYO
|3,02
|1.439.793.124
|% 1,68
|
|ODAS
|3,46
|1.210.254.356
|% -0,86
|
|YKBNK
|4,53
|1.233.440.668
|% 3,19
|
|TSKB
|2,21
|276.306.103
|% 3,27
|
|AKBNK
|8,50
|893.613.423
|% 2,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5462
|17,5504
|% 0,68
|
|Euro
|17,9553
|17,9830
|% 1,52
|
|Sterlin
|21,0516
|21,1572
|% 1,18
|
|Frank
|18,0599
|18,1687
|% 1,50
|
|Riyal
|4,6630
|4,6864
|% 0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|4,03
|
|Altın Gr.
|968
|968
|8,38
|
|Cumhuriyet
|6.528
|6.630
|17,00
|
|Tam
|6.549
|6.630
|6,00
|
|Yarım
|3.191
|3.241
|8,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.621
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,80
|18,83
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,64
|0,14
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,25
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58IDEAS
Yüzde 5.52 oranında artışla 19.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 330, 762 adet işlem
-
17:57DGATE
Yüzde 6.25 oranında artışla 11.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 681, 441 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 52, 23 artarak (% 2.00 ) 2, 666
-
17:55XU100
Endeks 2, 499 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 96 üstünde . İşlem hacmi 29, 056.00 milyon TL de
-
17:55KONYA
Yüzde 8.34 oranında artışla 1, 300.00 lira fiyatla işlem gören hissede 103, 567 adet işlem