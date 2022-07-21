***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
21.07.2022 09:43
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20-07-2022
Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
Faiz oranı revize edilmiştir.
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Gedik Yatırım A.Ş. 1.222.195 TL % 34,07 20/07/2022 21/07/2022 yoktur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047113
BIST
09:552.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 3,31
|Açılış
|: 2.529
|
|Önceki Kapanış
|: 2.525
|
2.529
En Düşük
2.529
09:5517,6258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0241
|Açılış
|: 17,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6571
En Düşük
17,5641
09:5518,0264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1012
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0391
En Düşük
17,9005
09:55956,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -3,82
|Açılış
|: 956,43
|
|Önceki Kapanış
|: 960,24
|
961,50
En Düşük
955,38
BIST En Aktif Hisseler09:55
|BLCYT
|15,00
|2.928.417
|% 23,46
|
|BEYAZ
|9,03
|7.061.235
|% 0,00
|
|DIRIT
|2,54
|114.144
|% 0,00
|
|BNTAS
|3,70
|15.452.897
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,17
|20.325.516
|% 0,00
|
|ACSEL
|48,54
|15.980.184
|% 0,00
|
|ADEL
|24,80
|3.444.867
|% 0,00
|
|AGYO
|3,75
|17.863.683
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,56
|932.394.849
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,26
|49.364.245
|% 0,00
|
|THYAO
|51,35
|4.575.243.482
|% 0,00
|
|SISE
|21,18
|1.953.067.573
|% 0,00
|
|EREGL
|28,24
|1.214.413.918
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,01
|1.026.932.641
|% 0,00
|
|KCHOL
|35,26
|1.021.354.313
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,01
|1.026.932.641
|% 0,00
|
|ODAS
|3,58
|707.182.460
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,60
|758.704.289
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,24
|188.105.519
|% 0,00
|
|TSKB
|2,25
|261.306.285
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,6133
|17,6235
|% 0,12
|
|Euro
|18,0132
|18,0245
|% 0,55
|
|Sterlin
|21,0540
|21,1596
|% 0,15
|
|Frank
|18,0493
|18,1580
|% 0,02
|
|Riyal
|4,6701
|4,6935
|% 0,01
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.689
|1.689
|-7,46
|
|Altın Gr.
|956
|957
|-3,73
|
|Cumhuriyet
|6.553
|6.652
|22,00
|
|Tam
|6.509
|6.596
|-12,00
|
|Yarım
|3.172
|3.227
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.591
|1.613
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,51
|18,54
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,50
|10,52
|-0,07
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,70
|