***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )TürkçeKredi KullanımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21-07-2022Bildirim İçeriğiAlınan Kredi TablosuAçıklamalarYönetim Kurulu Kararıyla, IMF fon için, 25/07/2022 tarihine kadar 7 günlük (günlük TPP+%14) faizli, 1.219.880,90 TL tutarında kredi kullanılmasına karar verilmiştir.Alınan Kredi TablosuKredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek BilgiGedik Yatırım A.Ş. 1.223.351 TL % 34,34 21/07/2022 25/07/2022 Kredi tutarı faiz ilavesiyle, faiz oranı da TPP'ye bağlı olarak günlük değişmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047224BIST