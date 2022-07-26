***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )TürkçeKredi KullanımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21-07-2022Bildirim İçeriğiAlınan Kredi TablosuAçıklamalarYönetim Kurulu Kararıyla, ACZ fon için, 27/07/2022 tarihine kadar 1 günlük (günlük TPP+%16) faizli, 935.494,66 TL tutarında kredi kullanılmasına karar verilmiştir.Alınan Kredi TablosuKredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek BilgiGedik Yatırım A.Ş. 935.494 TL % 38,85 26/07/2022 27/07/2022 Kredi tutarı faiz ilavesiyle, faiz oranı da TPP'ye bağlı olarak günlük değişmektedirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047877BIST