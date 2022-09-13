***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
13.09.2022 05:54
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05-09-2022
Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
IMF Fon Kredi Kullanımı
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Gedik Yatırım A.Ş. 1.811.200 TL % 31,71 12/09/2022 19/09/2022 günlük TPP max.+%14
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062491
BIST
18:053.649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.650
En Düşük
3.544
18:0518,2350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0199
|Açılış
|: 18,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2350
En Düşük
18,2119
18:0518,4865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0378
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,4989
En Düşük
18,4317
18:051.009,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,56
|Açılış
|: 1.009,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.012,38
En Düşük
1.008,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRYAT
|504,90
|141.093.054
|% 10,00
|
|VKFYO
|6,71
|31.018.500
|% 10,00
|
|RODRG
|33,22
|9.748.555
|% 10,00
|
|QNBFB
|49,50
|1.498.241
|% 10,00
|
|AKBNK
|17,51
|11.850.843.733
|% 9,99
|
|ASUZU
|294,30
|493.412.686
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,66
|1.672.868
|% -10,00
|
|SEKUR
|20,84
|54.315.127
|% -9,94
|
|MEDTR
|23,50
|34.217.987
|% -7,84
|
|BRMEN
|3,29
|1.332.793
|% -6,80
|
|ISCTR
|12,55
|11.932.219.878
|% 0,88
|
|AKBNK
|17,51
|11.850.843.733
|% 9,99
|
|YKBNK
|9,69
|7.989.552.543
|% 6,13
|
|EREGL
|33,40
|7.253.767.781
|% 2,90
|
|THYAO
|74,95
|7.092.231.976
|% 2,11
|
|EKGYO
|5,35
|5.996.232.719
|% 4,70
|
|ISCTR
|12,55
|11.932.219.878
|% 0,88
|
|YKBNK
|9,69
|7.989.552.543
|% 6,13
|
|AKBNK
|17,51
|11.850.843.733
|% 9,99
|
|DOHOL
|5,78
|1.746.036.856
|% 5,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2221
|18,2333
|% 0,10
|
|Euro
|18,4617
|18,4831
|% 0,19
|
|Sterlin
|21,2401
|21,3466
|% 0,03
|
|Frank
|19,0604
|19,1752
|% 0,14
|
|Riyal
|4,8349
|4,8591
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.722
|-2,41
|
|Altın Gr.
|1.009
|1.009
|-1,93
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.872
|28,00
|
|Tam
|6.780
|6.843
|-13,00
|
|Yarım
|3.304
|3.344
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.657
|1.673
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,63
|19,66
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,53
|-0,10
|
|B. Petrol
|93,35
|93,35
|-0,65
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 3, 646 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 55 üstünde . İşlem hacmi 111, 493.00 milyon TL de
-
17:59TUKAS
Yüzde 9.96 oranında artışla 12.37 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 703, 174 adet işlem
-
17:58TURSG
Yüzde 9.90 oranında artışla 7.55 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 842, 076 adet işlem
-
17:56HALKB
Yüzde 9.96 oranında artışla 15.13 lira fiyatla işlem gören hissede 170, 906, 049 adet işlem
-
17:55BUCIM
Yüzde 7.21 oranında artışla 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 045, 145 adet işlem