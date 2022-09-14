***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
14.09.2022 17:24
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
Kredi Kullanımı
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Gedik Yatırım A.Ş. 2.000.000 TL % 31,24 14/09/2022 19/09/2022 günlük TPP max.+%14
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063146
BIST
17:163.396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -30,96
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.436
En Düşük
3.277
17:1618,2498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 18,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2342
17:1618,2505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0571
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3114
En Düşük
18,1753
17:16999,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,26
|Açılış
|: 999,32
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.002,19
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler17:16
|ASELS
|33,00
|5.743.544.653
|% 10,00
|
|DESA
|31,72
|39.612.778
|% 9,99
|
|KNFRT
|12,33
|47.117.532
|% 9,99
|
|PAGYO
|23,12
|17.776.657
|% 9,99
|
|PENGD
|6,94
|74.092.162
|% 9,98
|
|TSKB
|6,03
|71.121.394
|% -10,00
|
|ZRGYO
|4,32
|107.451.489
|% -10,00
|
|ISCTR
|10,17
|1.319.556.605
|% -10,00
|
|SNPAM
|14,40
|581.013
|% -10,00
|
|QNBFL
|81,00
|150.606
|% -10,00
|
|KRDMD
|13,17
|7.462.631.456
|% -8,86
|
|ASELS
|33,00
|5.743.544.653
|% 10,00
|
|THYAO
|72,55
|4.998.923.074
|% 2,04
|
|AKBNK
|14,19
|3.263.962.034
|% -9,96
|
|EREGL
|30,32
|2.713.963.010
|% -0,59
|
|EKGYO
|4,43
|2.659.562.756
|% -8,09
|
|KRDMD
|13,17
|7.462.631.456
|% -8,86
|
|YKBNK
|7,86
|2.484.066.588
|% -9,97
|
|AKBNK
|14,19
|3.263.962.034
|% -9,96
|
|CEMAS
|1,43
|306.501.192
|% -2,72
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2438
|18,2498
|% 0,00
|
|Euro
|18,2298
|18,2505
|% 0,31
|
|Sterlin
|21,0222
|21,1277
|% 0,53
|
|Frank
|18,8975
|19,0113
|% -0,00
|
|Riyal
|4,8363
|4,8605
|% -0,10
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|-0,16
|
|Altın Gr.
|999
|999
|0,26
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.832
|8,00
|
|Tam
|6.754
|6.816
|0,00
|
|Yarım
|3.291
|3.332
|0,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.666
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,52
|19,54
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,50
|0,13
|
|B. Petrol
|94,74
|94,74
|1,57
|