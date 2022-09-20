***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
20.09.2022 08:01
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
Kredi Kullanımı
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Gedik Yatırım A.Ş. 3.830.758 TL % 30,45 19/09/2022 26/09/2022 günlük TPP max.+%14
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064133
BIST
18:053.200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.383
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
3.394
En Düşük
3.200
18:0518,3020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0081
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,3293
En Düşük
18,2834
18:0518,3714
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0408
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,4350
En Düşük
18,3282
18:05984,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,13
|Açılış
|: 984,39
|
|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
984,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|45,98
|111.801.989
|% 10,00
|
|EKIZ
|9,90
|1.207.820
|% 10,00
|
|RODRG
|37,90
|9.508.361
|% 9,98
|
|MERKO
|6,51
|27.158.316
|% 9,97
|
|HKTM
|34,04
|27.819.561
|% 9,95
|
|ASELS
|30,42
|3.447.032.776
|% -10,00
|
|VAKFN
|3,15
|75.119.946
|% -10,00
|
|YONGA
|28,08
|324.224
|% -10,00
|
|ROYAL
|5,42
|1.003.024
|% -9,97
|
|HALKB
|8,95
|2.693.924.327
|% -9,96
|
|AKBNK
|11,06
|4.602.201.796
|% -9,27
|
|GARAN
|19,61
|4.136.755.984
|% -9,96
|
|ASELS
|30,42
|3.447.032.776
|% -10,00
|
|YKBNK
|6,74
|3.202.133.291
|% -8,05
|
|THYAO
|68,75
|3.173.086.545
|% -7,03
|
|EKGYO
|3,94
|3.007.538.722
|% -9,84
|
|YKBNK
|6,74
|3.202.133.291
|% -8,05
|
|AKBNK
|11,06
|4.602.201.796
|% -9,27
|
|ISCTR
|7,89
|2.760.915.921
|% -9,93
|
|HALKB
|8,95
|2.693.924.327
|% -9,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2919
|18,3020
|% 0,04
|
|Euro
|18,3538
|18,3714
|% 0,22
|
|Sterlin
|20,8473
|20,9519
|% 0,13
|
|Frank
|18,8721
|18,9858
|% 0,04
|
|Riyal
|4,8526
|4,8769
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.673
|1.673
|-3,04
|
|Altın Gr.
|984
|984
|0,26
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|-21,00
|
|Tam
|6.689
|6.792
|3,00
|
|Yarım
|3.259
|3.308
|2,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.655
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,45
|19,47
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,45
|-0,04
|
|B. Petrol
|92,03
|92,03
|0,03
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEPET, MERKO, IZFAS, DENGE, HKTM, RODRG, SMRTG
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : NTHOL, VAKBN, SKBNK, TSKB, ASELS, HALKB, EKGYO, IHLAS, ISCTR, ISGYO
-
17:59
BOBET, SMRTG, INVEO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
HURGZ, EKGYO, SKBNK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, DENGE, MERKO, IZFAS, MEPET, HKTM, SMRTG