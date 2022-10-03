***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
03.10.2022 18:09
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
Kredi Kullanımı
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Gedik Yatırım A.Ş. 3.881.173 TL % 33,08 03/10/2022 10/10/2022 günlük TPP max.+%14
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066822
BIST
18:053.392
En Yüksek
|Değişim
|: 6,67%
|| 212,14
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.392
En Düşük
3.196
18:0518,5484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0467
|Açılış
|: 18,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5709
En Düşük
18,4910
18:0518,2136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0773
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
18:051.007,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 19,66
|Açılış
|: 1.007,88
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
1.009,73
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ESCOM
|23,32
|45.790.266
|% 10,00
|
|AYES
|39,60
|2.707.924
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|113.453.296
|% 9,99
|
|THYAO
|77,65
|6.898.571.482
|% 9,99
|
|TUPRS
|318,50
|2.283.884.206
|% 9,98
|
|ULUFA
|4,50
|12.873.539
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|453.896
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|23.527.058
|% -9,91
|
|BRKO
|2,00
|1.033.198
|% -6,98
|
|GMTAS
|3,75
|32.875.379
|% -5,78
|
|THYAO
|77,65
|6.898.571.482
|% 9,99
|
|SASA
|71,30
|3.525.447.496
|% 4,55
|
|ASELS
|31,88
|2.866.638.077
|% 8,81
|
|TUPRS
|318,50
|2.283.884.206
|% 9,98
|
|YKBNK
|7,77
|2.283.763.460
|% 9,90
|
|EKGYO
|4,24
|2.280.294.176
|% 9,56
|
|SKBNK
|1,92
|653.326.609
|% 3,78
|
|YKBNK
|7,77
|2.283.763.460
|% 9,90
|
|TSKB
|2,65
|723.943.739
|% 8,16
|
|HALKB
|7,67
|1.587.884.169
|% 9,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5293
|18,5549
|% 0,29
|
|Euro
|18,2094
|18,2407
|% 0,58
|
|Sterlin
|20,8452
|20,9497
|% 1,17
|
|Frank
|18,6249
|18,7371
|% -0,24
|
|Riyal
|4,9203
|4,9450
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.690
|1.690
|28,76
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|19,97
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|62,00
|
|Tam
|6.752
|6.831
|99,00
|
|Yarım
|3.285
|3.337
|46,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.668
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|20,49
|20,51
|1,46
|
|Gümüş Gr.
|12,23
|12,25
|0,92
|
|B. Petrol
|88,12
|88,12
|2,98
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 3, 380 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 6, 3 üstünde . İşlem hacmi 58, 263.00 milyon TL de
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17:56ESCOM
Yüzde 9.43 oranında artışla 23.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 764, 274 adet işlem
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17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, VESTL, TOASO
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17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, ISCTR, GARAN