Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı

03.10.2022 18:09
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )

Türkçe
Kredi Kullanımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Alınan Kredi Tablosu

Açıklamalar

Kredi Kullanımı
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Gedik Yatırım A.Ş. 3.881.173 TL % 33,08 03/10/2022 10/10/2022 günlük TPP max.+%14



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066822


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:053.392
Değişim :  6,67% |  212,14
Açılış :  3.196  
Önceki Kapanış :  3.180  
En Yüksek
3.392 En Düşük
3.196
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ESCOM 23,32 45.790.266 % 10,00  
AYES 39,60 2.707.924 % 10,00  
BARMA 49,98 113.453.296 % 9,99  
THYAO 77,65 6.898.571.482 % 9,99  
TUPRS 318,50 2.283.884.206 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5293 18,5549 % 0,29  
Euro 18,2094 18,2407 % 0,58  
Sterlin 20,8452 20,9497 % 1,17  
Frank 18,6249 18,7371 % -0,24  
Riyal 4,9203 4,9450 % 0,21  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.690 1.690 28,76  
Altın Gr. 1.008 1.008 19,97  
Cumhuriyet 6.685 6.786 62,00  
Tam 6.752 6.831 99,00  
Yarım 3.285 3.337 46,00  
Çeyrek 1.648 1.668 22,00  
Gümüş.Ons 20,49 20,51 1,46  
Gümüş Gr. 12,23 12,25 0,92  
B. Petrol 88,12 88,12 2,98  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru