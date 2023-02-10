***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
10.02.2023 16:58
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.02.2023
Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
İstanbul Portföy İkinci İstatiksel Arbitraj Serbest Fon'un (IVS) nakit ihtiyacını karşılamak üzere 10.02.2023 günü 13.02.2023 vadeli 80.502.293,34 TL tutarlı %15,68 oran ile kredi kullandırılmıştır. Kredi, fonun hesabının bulunduğu QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.den kullandırılmıştır.
Saygılarımızla,
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 80.502.293 TL % 15,68 10/02/2023 13/02/2023 YOKTUR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112706
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0007
|Açılış
|: 19,0280
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0750
|
18,8439
En Düşük
18,8065
10:4220,1050
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,1194
|Açılış
|: 20,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,2593
En Düşük
20,0886
10:421.125,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,56
|Açılış
|: 1.125,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.126,06
|
1.133,97
En Düşük
1.121,80
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AHGAZ
|80,00
|275.594.403
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AHGAZ
|80,00
|275.594.403
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8312
|18,8336
|% 0,01
|
|Euro
|20,0898
|20,0964
|% -0,63
|
|Sterlin
|22,6720
|22,7857
|% -0,30
|
|Frank
|20,3008
|20,4231
|% -0,09
|
|Riyal
|5,0037
|5,0288
|% 0,05
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-3,70
|
|Altın Gr.
|1.126
|1.126
|-0,09
|
|Cumhuriyet
|7.600
|7.715
|-105,00
|
|Tam
|7.606
|7.671
|-24,00
|
|Yarım
|3.716
|3.754
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.858
|1.877
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,96
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,32
|13,34
|0,05
|
|B. Petrol
|86,42
|86,42
|1,92
|