***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )TürkçeKredi KullanımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.02.2023Bildirim İçeriğiAlınan Kredi TablosuAçıklamalarİstanbul Portföy İkinci İstatiksel Arbitraj Serbest Fon'un (IVS) nakit ihtiyacını karşılamak üzere 13.02.2023 günü 14.02.2023 vadeli 80.502.293,34 TL tutarlı %15,68 oran ile kredi kullandırılmıştır. Kredi, fonun hesabının bulunduğu QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.den kullandırılmıştır.Saygılarımızla,Alınan Kredi TablosuKredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek BilgiQNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 80.502.293 TL % 15,68 13/02/2023 14/02/2023 YOKTURhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113022BIST